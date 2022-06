Alverà riparte dall'idrogeno: dopo Snam nuovo Ceo di Tree Energy Solutions

Alverà entra come Ceo e investitore del colosso internazionale specializzato nell'idrogeno verde

Il top manager Marco Alverà riparte dall'idrogeno (verde). Dopo aver terminato, a fine aprile, il mandato da amministratore delegato di Snam, l'ex numero uno del big energetico italiano è stato nominato amministratore delegato di Tree Energy Solutions, colosso internazionale specializzato sull'idrogeno verde. Il manager, si legge nella nota, diventerà anche investitore della società.

Tes, sottolinea una nota, "accelererà la transizione energetica costruendo alcuni dei più grandi progetti di idrogeno del mondo, sfruttando le infrastrutture globali esistenti, e Alverà porta 20 anni di esperienza come leader e Ceo in società energetiche e una vasta esperienza nel settore".

Il primo progetto della società, il Wilhelmshaven Green Energy Hub, dovrebbe fornire 250 TWh all'anno di energia pulita alla Germania entro il 2045, per un investimento iniziale di circa 2,5 miliardi di euro.

"Sono impressionato dal team di Tes e dalla piattaforma che hanno creato. Condividono la mia visione di accelerare la transizione energetica in modi convenienti, utilizzando le infrastrutture esistenti per sviluppare la fornitura e l'accesso all'idrogeno verde", ha commentato Alverà. "Tes darà un contributo materiale per fornire energia più economica, più sicura e sostenibile ai nostri clienti della mobilità, dell'industria e dell'energia", ha concluso l'ex numero uno di Snam.

