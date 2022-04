Amazon in rosso, è la prima volta dal 2015. I conti di Apple fanno boom

Amazon, perdita di 3,8 miliardi di dollari nel primo trimestre con alti costi e vendite basse

Il gigante dell'e-commerce Amazon ha registrato una perdita netta di 3,8 miliardi di dollari nel primo trimestre, a causa dei costi elevati e le basse vendite.

"La pandemia e la successiva guerra in Ucraina hanno portato una crescita e delle sfide insolite", ha sottolineato l'amministratore delegato Andy Jassy. Una perdita netta di 3,8 miliardi di dollari nel primo trimestre, rispetto a un profitto di 8,1 miliardi di dollari nello stesso periodo di un anno fa, è stata in gran parte guidata dal suo investimento nel produttore di auto elettriche Rivian.

Il flusso di cassa operativo di Amazon è diminuito del 41% a 39,3 miliardi di dollari per i dodici mesi precedenti, rispetto ai 67,2 miliardi di dollari dell'anno precedente. Le vendite nette sono aumentate del 7%, guidate dalla divisione di cloud-computing dell'azienda, Amazon Web Services. Jassy ha spiegato che la "crescita straordinaria" nel 2020 ha visto Amazon raddoppiare la sua rete di adempimento. "Oggi, dato che non stiamo più inseguendo la capacità fisica o di personale, i nostri team sono concentrati sul miglioramento della produttività e dell'efficienza dei costi in tutta la nostra rete di adempimento.

Sappiamo come farlo e l'abbiamo già fatto prima". Ha aggiunto che l'azienda sta affrontando un aumento dei costi, con "continue pressioni inflazionistiche e della catena di approvvigionamento". Per il trimestre in corso, Amazon si aspetta un reddito operativo tra una perdita di 1 miliardo di dollari e un guadagno di 3 miliardi di dollari, rispetto ai 7,7 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2021.

Apple, le entrate della società per il trimestre sono aumentate dell'8,6% a 97,28 miliardi di dollari

Invece, le entrate di Apple sono cresciute di quasi il 9% su base annua nel trimestre terminato a marzo, ha comunicato il gigante della tecnologia. Le entrate della società per il trimestre sono aumentate dell'8,6% a 97,28 miliardi di dollari, rispetto agli 89,58 miliardi di dollari dell'anno scorso.

"I risultati record di questo trimestre sono una testimonianza dell'incessante attenzione di Apple per l'innovazione e la nostra capacità di creare i migliori prodotti e servizi al mondo", ha detto l'amministratore delegato Tim Cook. La continua forte domanda dei clienti per i prodotti Apple ha aiutato a raggiungere un "massimo storico per la nostra base installata di dispositivi attivi", ha spiegato il direttore finanziario Luca Maestri.

"La nostra forte performance operativa ha generato oltre 28 miliardi di dollari in flusso di cassa operativo, e ci ha permesso di restituire quasi 27 miliardi di dollari ai nostri azionisti durante il trimestre". Le azioni di Apple sono scivolate nel trading esteso dopo che la società ha avvertito che le strozzature di consegna e i blocchi a Shanghai potrebbero rallentare significativamente il business nell'attuale trimestre fiscale. Cook ha aggiunto che l'azienda non è "immune" alle sfide della catena di approvvigionamento. Ieri, il titolo di Apple aveva chiuso in rialzo del 4,52%.

