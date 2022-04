Atlantia, Benetton: "Opa strategica, così preserviamo l'identità italiana"

Atlantia, Benetton: "Momento fondamentale per il gruppo, l'investimento è strategico"

A poche ore dall'annuncio dell'offerta pubblica di acquisto su Atlantia il presidente di Edizione, Alessandro Benetton, ha commentato così l'operazione: “Quello di oggi rappresenta un momento fondamentale nella storia di Edizione. Come più volte ribadito, il nostro investimento in Atlantia ha natura strategica ed è una nostra ferma volontà continuare a concorrere allo sviluppo sostenibile della società, mantenendone il radicamento italiano e valorizzando l’attuale disegno industriale”.

“Abbiamo trovato in Blackstone non solo un co-investitore di grande prestigio e solidità, ma anche un partner dichiaratamente di lungo periodo, con visione internazionale, pronto ad appoggiare con noi i programmi di sviluppo della società nell’assoluta condivisione dei valori e delle direttrici su cui si basa il nostro progetto industriale”, ha continuato Benetton.

“Nel ruolo di principali azionisti di Atlantia, abbiamo scelto di intraprendere questa iniziativa non solo per sostenere al meglio i progetti industriali di Atlantia, focalizzati sulle infrastrutture di trasporto e indirizzati oggi verso la sostenibilità e l’innovazione al servizio della mobilità del futuro di persone e merci, ma anche al fine di preservare l’integrità e l’identità italiana del gruppo”, ha sottolineato il presidente di Edizione.

“Nel rispetto della storia imprenditoriale della nostra famiglia, ha rimarcato Benetton, e con l’attenzione che meritano tutte le persone che ogni giorno, in Italia e all’estero, lavorano per il gruppo, abbiamo deciso di reinvestire tutta la nostra quota nel progetto di sviluppo di Atlantia rafforzando ulteriormente il nostro impegno e il nostro sostegno ai piani della società, riconoscendo al contempo al mercato quella che riteniamo essere oggi una più che corretta valutazione del titolo quotato”.

“Un’opportunità aperta anche ad altri investitori di Atlantia, nella convinzione che un’Atlantia forte, aperta all’estero ma con una chiara identità italiana, protagonista dello sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile, sia una ricchezza da preservare e sostenere”, ha concluso il presidente di Edizione.

Parole positive anche da parte di Blackstone in merito all'operazione lanciata con la famiglia Benetton per arrivare al controllo di Atlantia: "Atlantia è un leader mondiale nel mondo delle infrastrutture, siamo orgogliosi di poter giocare un ruolo nel prossimo capitolo del suo sviluppo", ha commentato Jonathan Kelly, Head of European Infrastructure di Blackstone.

"Blackstone Infrastructure, fondo a capitale perpetuo unico nel suo genere, ha sottolineato Kelly, permette di costruire partnership decennali di successo con aziende, come Atlantia, caratterizzate da un approccio globale e con un enorme potenziale di crescita".

"Attraverso la partnership con la famiglia Benetton e la Fondazione Crt siamo lieti di supportare Atlantia sia nel processo di consolidamento della sua leadership nel settore delle infrastrutture europee sia nella salvaguardia della sua gloriosa eredità culturale" ha aggiunto Andrea Valeri, chairman di Blackstone Italia. "Fin dai primi anni 2000, abbiamo sostenuto alcune delle aziende italiane piu' iconiche, aiutandole a svilupparsi a livello globale, ha proseguito. "Crediamo nella forza dell'economia italiana e nella sua resilienza, nella crescita e nelle nuove opportunita' che si scorgono nel futuro del Paese".