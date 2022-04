Benzina, il ministro Franco: "Pronti a nuove riduzioni delle accise"

Energia, Franco: "Innalzato il limite Isee per l'accesso al bonus sociale"

"Il tasso di inflazione è rimasto pari al 2,1% al netto dell'energia e dei cibi freschi. Il governo è ripetutamente intervenuto per limitare gli impatti dell'energia su consumatori e impresa. Nel complesso, in due anni, gli interventi del governo sono stati pari a circa 21,5 miliardi. E secondo l'Istat senza interventi di calmierazione, l'inflazione sarebbe stata pari a 7,5% anziché a 6,8%". Così il ministro dell'Economia e delle finanze, Daniele Franco, durante il question time alla Camera sulle iniziative, anche in sede europea, per contrastare l'inflazione e restituire potere d'acquisto alle famiglie.

"Il limite Isee per l'accesso al bonus sociale per forniture di energia e gas è stato innalzato a 12.000 euro, 20.000 per famiglie numerose. Per questo trimestre, l'Arera ha già comunicato che chi ha contratti di tutela il costo scenderà di circa il 10% per bollette gas e elettricità. Il governo sta predisponendo nuovi interventi per estendere la riduzione dell'accisa dei carburanti oltre l'inizio di maggio - ha aggiunto -. A livello europeo, il governo ha proposto di fissare tetto europeo al prezzo del gas naturale e sono in corso negoziati. Si interverrà nuovamente se si osserveranno segnali di una maggiore persistenza del caro energia rispetto a quanto previsto. Nel frattempo è in corso un intenso lavoro volto a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas e petrolio, ridurre dipendenza dalla Russia e ad accelerare sviluppo energie rinnovabili".

Verso Cdm per il decreto aiuti ed energia

Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende da fonti di governo, dovrebbe essere convocato nei prossimi giorni, probabilmente lunedì, a causa della complessita' del provvedimento in arrivo. Un decreto unico, e nessun doppio step, con all'interno sia gli aiuti per famiglie e imprese, sia misure contro il caro bollette e carburanti, sia un pacchetto energia.

