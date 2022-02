Borse Ue volatili, Milano vira in rosso. Scivola Saipem, spread in salita

Borse, Europa in lieve rialzo. A Milano bene i bancari, giù Saipem

A Piazza Affari il Ftse Mib sale dello 0,38%, Francoforte cresce dello 0,76%, Parigi su dello 0,58% e Amsterdam dello 0,59%: le Borse europee aprono la settimana, nel complesso, in lieve rialzo dopo l'andamento piuttosto altalenante delle utile sedute. Si lasciano alle spalle una sette giorni minata da forti cali.

Intanto gli investitori continuano a monitorare le condizioni dell'economia globale a fronte della prevista stretta di politica monetaria. Il mercato si aspetta infatti più di cinque rialzi dei tassi da 25 punti base da parte della Federal Reserve nel corso del 2022, in attesa della pubblicazione giovedì dei nuovi dati sull'inflazione. Mentre la scorsa settimana il numero uno della Bce, Christine Lagarde, per la prima volta non ha escluso di agire già quest'anno.

I titoli milanesi che guidano la classifica sono: Bper Banca in rialzo dello 0,84% a 1,974 euro, Banca Generali in crescita dello 0,78% a 36,18 euro, e Finecobank su dello 0,77% a 15,03 euro. Tra i titoli a maggiore capitalizzazione Stellantis recupera l'1,4% dopo la debolezza di venerdì e trascina anche Exor (+1,22%). Intesa Sanpaolo sale a sua volta dello 0,86%, mentre il mercato continua a fare i conti con gli obiettivi del nuovo piano d'impresa presentato venerdì scorso.

Resta invece in coda Saipem che perde ancora il 2,14% dopo l'annuncio della nuova struttura organizzativa e in attesa delle decisioni da parte degli azionisti per la messa in sicurezza del gruppo. Deboli anche Eni in discesa dello 0,98%) e Diasorin in calo dello 1,16%. Sul mercato dei cambi, l'euro è in lieve calo a 1,1435 dollari da 1,1448 venerdì in chiusura. La moneta unica europea vale anche 131,77 yen (131,72 venerdì), mentre il rapporto dollaro/yen e' invariato a 115,22. Prende fiato il prezzo del petrolio dopo sette settimane consecutive di rialzi: il future marzo sul Wti cede lo 0,64% a 91,72 dollari al barile, mentre i contratti sul Brent con consegna aprile segnano -0,16% a 93,12 dollari.

Mentre lo spread BTp/Bund accelera decisamente al rialzo dopo l'avvio in leggero allargamento. La debolezza dei BTp italiani innescata dalle parole della presidente della Bce Christine Lagarde di giovedì scorso che hanno alimentato le attese per un rialzo dei tassi nel 2022 più rapido del previsto, si manifesta oggi in una netta sotto-performance dei titoli italiani rispetto agli altri titoli dei Paesi periferici della Zona euro.

Le vendite sulla scadenza decennale si traducono in un differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco salito ora a 161 punti, rispetto ai 153 punti base del closing della vigilia. Sale nettamente il rendimento del BTp decennale benchmark che, dopo aver segnato una prima posizione all'1,77% dall'1,76% del finale precedente, ora viaggia sopra quota 1,80%, all'1,83%. Deboli anche i titoli di Stato portoghesi e spagnoli che registrano tuttavia performance meno pesanti rispetti ai pari scadenza italiani.