Che cos’è il salario minimo garantito: c'è in 21 Paesi europei, quanto vale?

Che cos’è e come funziona il salario minimo

Con il via libera della bozza europea, il salario minimo è codificato. Non significa che verrà automaticamente adottato, ma i Paesi membro dovranno comunque pensare a un provvedimento che garantisce ai lavoratori condizioni minime di sussistenza. “Non lo imporremo all’Italia, ma sono fiducioso che si arrivi a un accordo” dice il Commissario al lavoro Schmit. In effetti, l’Italia è uno dei sei Paesi insieme a Danimarca, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia a non averne ancora discusso. Con una normativa di questo tipo si fissano delle regole per la tutela del lavoro e la dignità, anche se non c’è obbligo di applicazione e c’è la diversità degli stati membri. Ma qualcosa si muove: bisognerà raggiungere l’80% di contrattazione collettiva proprio per impedire che si creino situazioni di debolezza e difficoltà per i lavoratori.

I salari in Italia

Secondo i dati Inps, sono oltre 5 milioni i lavoratori dipendenti che guadagnano meno di 1.000 euro al mese, cui si aggiungono 4,5 milioni di persone che vengono pagati meno di 9 euro lordi l’ora. Facendo un rapido calcolo, si tratta di circa 1.600 euro lordi al mese che, una volta pagate le tasse, diventano circa 1.250 euro al mese, una cifra che impedisce di vivere in grandi città come Milano o Roma. Naturale pensare che serva un intervento.

Il salario minimo in Europa

Al 1° gennaio di quest’anno, il salario minimo era inferiore a 1.000 euro in 13 Paesi dell’Europa a 27, cioè Bulgaria (332 euro), Lettonia (500 euro), Romania (515 euro), Ungheria ( 542 euro), Croazia (624 euro), Slovacchia (646 euro), Repubblica Ceca (652 euro), Estonia (654 euro), Polonia (655 euro), Lituania (730 euro), Grecia (774 euro), Malta (792 euro ) e Portogallo (823 euro). Due Paesi hanno un salario minimo compreso tra i 1.000 e i 1.500 euro, cioè Slovenia (1.074) e Spagna (1.126 euro).

Infine ci sono gli altri, che garantiscono un salario minimo decisamente elevato: Francia (1 603 euro), Germania (1 621 euro), Belgio (1 658 euro), Paesi Bassi (1 725 euro), Irlanda (1 775 euro) e Lussemburgo (2 257 euro).





Leggi anche: