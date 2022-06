Ue, accordo sui salari minimi ma salta l'obbligo. E' mancato il coraggio

Ue, salari minimi: intesa sulla contrattazione collettiva

La presidenza del Consiglio dell'Ue e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sul progetto di direttiva sui salari minimi adeguati nell'Ue. La nuova legge - una volta finalmente adottata - promuoverà l'adeguatezza dei salari minimi legali e contribuirà così a raggiungere condizioni di lavoro e di vita dignitose per i dipendenti europei, sostiene il Consiglio in una nota. La direttiva stabilisce procedure per l'adeguamento dei salari minimi legali, promuove la contrattazione collettiva sulla fissazione dei salari e migliora l'effettivo accesso alla protezione del salario minimo per quei lavoratori che hanno diritto a un salario minimo ai sensi del diritto nazionale, ad esempio mediante un salario minimo legale o contratti collettivi, spiega ancora il Consiglio.

Gli Stati membri con salari minimi legali sono invitati a istituire un quadro procedurale per stabilire e aggiornare questi salari minimi secondo una serie di criteri chiari. Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto che gli aggiornamenti dei salari minimi legali avranno luogo almeno ogni due anni (o al massimo ogni quattro anni per quei Paesi che utilizzano un meccanismo di indicizzazione automatica). Le parti sociali dovranno essere coinvolte nelle procedure per fissare e aggiornare i salari minimi legali. Ma nell'accordo non si parla di obbligo, ogni Paese potrà decidere come comportarsi. Il rischio è che ognuno vada per la sua strada.

