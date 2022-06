Facebook, si dimette la numero due di Meta Sheryl Sandberg. Titolo ko a WS

Facebook, Sheryl Sandberg lascia. L'addio della numero due di Meta manda il titolo ko

Sheryl Sandberg saluta Facebook: la numero due di Meta ha annunciato le sue dimissioni dall'incarico di Chief Operating Officer dopo 14 anni di servizio. Nel suo lungo post su Facebook, Sandberg ricorda quando ad una festa le avevano presentato Zuckerberg e avevano passato una notte intera a parlare: "Quando l'ho incontrato non stavo davvero cercando un nuovo lavoro", racconta, e pensavo ancora che "Internet fosse un posto per lo più anonimo dove cercare foto divertenti".

"Molti mesi dopo, dopo innumerevoli, e dico innumerevoli, cene e conversazioni con Mark, mi ha offerto questo lavoro". All'inizio era tutto "molto caotico" ma poi Sheryl chiese a Mark tre cose: sedersi l'uno accanto all'altro, un incontro a settimana, e feedback sinceri.

Sheryl Sandberg lascia Facebook: "Sedersi al fianco di Mark per questi 14 anni è stato l'onore e il privilegio di una vita”

Mark ha detto sì a tutti e tre le richieste ma ha aggiunto che il feedback doveva essere reciproco. "Ancora oggi, ha mantenuto quelle promesse", scrive. "Sedersi al fianco di Mark per questi 14 anni è stato l'onore e il privilegio di una vita. Mark è un vero visionario e un leader premuroso. A volte dice che siamo cresciuti insieme, e l'abbiamo fatto. Lui aveva appena 23 anni e io già 38 quando ci siamo conosciuti, ma insieme abbiamo attraversato gli enormi alti e bassi della gestione di questa azienda".

Sandberg racconta poi della sua maternità e delle sfide che le donne affrontano sul posto di lavoro e dei grandi risultati raggiunti da Facebook, della missione di mettere in contatto le persone. Quindi, riconosce che i prodotti che realizza Meta hanno un impatto enorme: la società ha la responsabilità di costruirli in modo da tutelare la privacy e proteggere le persone.

"Quando ho accettato questo lavoro nel 2008, sottolinea, speravo di essere in questo ruolo per cinque anni. Quattordici anni dopo è giunto il momento di scrivere il prossimo capitolo della mia vita. Non sono del tutto sicura di cosa porterà il futuro, ho imparato che nessuno lo è mai. Ma so che includerà concentrarmi di più sulla mia fondazione e sul mio lavoro filantropico, che per me è più importante che mai, visto quanto questo momento sia critico per le donne".

Facebook, Sheryl Sandberg lascia. Al suo posto arriva Javier Olivan

"È la fine di un'era, ha a sua volta scritto Zuckerberg, dopo 14 anni, la mia cara amica e compagna Sheryl Sandberg si dimetterà da COO di Meta. Quando Sheryl si è unita a me nel 2008, avevo solo 23 anni e non sapevo quasi nulla sulla gestione di un'azienda. Avevamo costruito un grande prodotto - il sito Facebook - ma non avevamo ancora un'azienda redditizia e stavamo lottando per passare da una piccola startup a una vera organizzazione".

"Sheryl ha architettato la nostra attività pubblicitaria, ha assunto grandi persone, ha forgiato la nostra cultura manageriale e mi ha insegnato a gestire un'azienda. Ha creato opportunità per milioni di persone in tutto il mondo, ed ha il merito per gran parte di ciò che Meta è oggi".

Sheryl Sandberg lascia Facebook, il titolo cala a Wall Street

Il passo indietro di Sandberg ha gelato gli investitori e appesantito i titoli Meta, che hanno chiuso a Wall Street in calo del 2,58%. Gli analisti temono un indebolimento di Meta, di cui Sandberg è stata il volto anche durante le diverse crisi affrontate, dallo scandalo di Cambridge Analytica all'influenza sulle elezioni.

Sandberg, che con Zuckerberg condivide gli studi a Harvard e che prima di Meta aveva lavorato al Dipartimento del Tesoro e a Google, ha usato il suo ruolo in Facebook per affermarsi sul palcoscenico americano e non solo. Nel 2013 ha pubblicato il libro 'Lean In: Women, Work, and the Will to Lead', imponendosi alla guida della rivoluzione femminile sul posto di lavoro. Nel 2015, durante una vacanza in Messico, suo marito Dave Goldberg e' morto d'infarto mentre correva sul tapis roulant.

Uno choc di cui ha parlato lungamente nel libro 'Option B'. Un'opzione B che persegue lasciando il suo attuale incarico e guardando avanti, voltando pagina anche dal punto di vista sentimentale con il suo nuovo matrimonio in calendario in estate.

Leggi anche: