Fisco, direttore delle Entrate: 1100 mld di tasse non riscosse. Insostenibile

Agenzia delle Entrate, il direttore Ruffini: "1100 miliardi di tasse non riscosse"

Il direttore dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, Ernesto Maria Ruffini si è espresso in merito al “magazzino del non riscosso che continua ad aumentare anche ad esito dell'anno 2020-21 che per la sospensione legata alla pandemia ha determinato la sospensione della riscossione. In più il magazzino si è arricchito del magazzino della regione Sicilia che è stato rimesso nel perimetro dell'Agenzia”.

“Sicuramente abbiamo sfondato il tetto dei 1.100 miliardi non riscossi. È un tema che ho portato all'attenzione del Parlamento, da sette anni il Parlamento è informato". Lo ha affermato Ruffini nel corso dell'audizione in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Il magazzino della riscossione è "unico al mondo: in nessun magazzino si sceglie di tenere 22 anni di crediti non riscossi". Ruffini ha sottolineato "l'ingestibilità del magazzino: 140 milioni di cartelle, 230 milioni di crediti da riscuotere, circa 16 milioni di cittadini iscritti a ruolo". “È una montagna difficile da gestire", ha osservato.

