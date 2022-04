Four Seasons, il gruppo canadese sbarca ufficialmente a Venezia

Four Seasons, il gruppo canadese fa il suo ingresso in Laguna

Non si ferma il rapporto sinergico tra Four Seasons Hotels and Resorts e la nostra Penisola. Dopo Milano, Firenze e Taormina, il gruppo canadese fa il suo ingresso ufficiale a Venezia. I progetti non terminano qui: la multinazionale avrebbe in mente una roadmap in grado di portare nel Belpaese fino a 12 hotel. La notizia arriva da Il Sole 24 Ore in seguito ad un meeting svoltosi con il presidente del gruppo Christian Clerc.

Clerc mette un punto definitivo sulla “questione” Danieli. Dopo tante ipotesi e smentite, arriva la conferma: il Four Seasons sbarcherà in Laguna nel 2024 nel prestigioso Hotel Danieli, un immobile che vanta 200 anni di attività.

Four Seasons, gli obiettivi futuri: Roma, Puglia e le campagne toscane

Il gruppo canadese punta a Roma e Puglia come prossime opening, ma non solo: Clerc sta valutando l’apertura di un resort nelle campagne toscane e la ristrutturazione delle 116 camere del Four Seasons di Firenze.

La Toscana diventa protagonista: qui prenderà vita Beyond by Four Seasons, un’esperienza di viaggio in auto di lusso che permetterà di esplorare gli incantevoli paesaggi della regione da dietro il volante. Il punto di appoggio per visitare siti con accesso privato e vivere vere e proprie esperienze culinarie sarà Four Seasons Hotel Firenze.

