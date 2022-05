Generali, giro di nomine nel board: Fabio Cleva nominato Head of Investor

Generali: Donnet confermato Ceo, nuovi ruoli per Cleva e Raffo

Nuove nomine in Generali: a pochi giorni dall'insediamento del nuovo board in carica per il triennio 2022-2024, Fabio Cleva e Giulia Raffo assumono nuovi ruoli all'interno della compagnia.

In particolare, Cleva ricopre la carica di head of investor and rating agency relations di Generali, al posto di Raffo, riportando direttamente al Group cfo, Cristiano Borean. Nel ruolo, scrive Prima Comunicazione, ha la responsabilità di massimizzare l’efficacia dell’interazione di Generali con i mercati finanziari e assicurare un dialogo coerente e trasparente con investitori, analisti e agenzie di rating.

In Generali da quasi 20 anni, Cleva ha esperienza nelle aree Finance e Investments, ha ricoperto l’incarico di Chief Financial Officer dell’Asset & Wealth Management.

Mentre Raffo, continua Prima Comunicazione, è stata nominata chief financial officer di Generali Country Italia & global business lines, a diretto riporto del country manager & ceo di Generali Italia e Global Business Lines Marco Sesana. Raffo è entrata in Generali nel 2019, per guidare le relazioni con gli investitori. Nel ruolo attuale subentra a Cristina Morgan.

