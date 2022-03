Governo, caro bollette: 800 mln alle aziende. Luce e gas, pagamento a rate

Caro bollette e aumento benzina. Rateizzazione e taglio delle accise

Il governo, oltre a dover fronte alle emergenze legate alla guerra in Ucraina e alla pandemia da Coronavirus, deve affrontare anche il tema del caro bollette. Il premier Draghi - si legge sul Corriere della Sera - ha deciso di stringere sul decreto legge taglia-prezzi su bollette e carburanti, nel tentativo di portarlo in Consiglio dei ministri entro la settimana, forse già venerdì. Il nodo da sciogliere resta quello delle risorse con cui finanziare le misure per alleggerire il caro-bollette, calmierare il prezzo dei carburanti e sostenere le imprese. Draghi, e il ministro dell’Economia, Daniele Franco, restano contrari a un nuovo scostamento di bilancio.

Subito - prosegue il Corriere - ci sarà il taglio delle accise per compensare la maggiore Iva incassata sui forti aumenti del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio, che potrebbero così scendere di 10-15 centesimi al litro. Sul fronte delle imprese il ministero dello Sviluppo lavora a un fondo da 800 milioni che dovrebbe erogare contributi a fondo perduto alle aziende costrette a chiudere per il caro-energia e/o la mancanza di materie prime; misure per limitare le esportazioni delle stesse materie prime che scarseggiano; proroga dei provvedimenti per il credito agevolato. Tra le ipotesi, anche nuove settimane di cassa integrazione gratuita nei settori più colpiti e possibilità di pagare a rate le bollette di luce e gas. Bankitalia: dalla guerra impatto rilevante sull'Italia.

