Borsa, a Mosca sale l'indice Moex. Ue positiva, a Milano bene gli energetici

Guerra Russia Ucraina, la Borsa di Mosca era chiusa dal 25 febbraio scorso, dopo che il giorno prima l'indice aveva perso oltre il 33%

A distanza di un mese della chiusura, la Borsa di Mosca riapre le "porte" e inizio contrattazioni l'indice Moex sale del 2%. Gli scambi azionari di oggi saranno comunque limitati: dalle 9,50 alle 14 ora locale. La Borsa era chiusa dal 25 febbraio scorso, dopo che il giorno prima dell'invasione Ucraina l'indice aveva perso il 33%. Gli scambi riguardano 33 dei 50 titoli che fanno parte dell'indice benchmark Moex, tra questi ci sono colossi come Gazprom, Rosneft, Aeroflot e Lukoil.

Nelle prime battute di contrattazione l'indice Moex denominato in rubli e' arrivato a salire anche dell'11% a 2.742 punti, per poi ripiegare leggermente, con un andamento molto volatile. In calo invece del 5% l'indice Rts, denominato in dollari. In rialzo tutti i titoli del comparto energetico, con Roseneft in rialzo del 20%. Tra i titoli principali, Gazprom guadagna circa il 20%, mentre Lukoil avanza di circa il 19%, sostenute dal balzo del brent che quota sopra 121 dollari a barile. In forte crescita anche i titoli di Normickel, che crescono del 23%. Scende invece del 5% Aeroflot, che dopo i primi scambi era arrivata a perdere anche fino al 20%. Tra le banche, Vtb, dopo un'apertura in rosso, guadagna l'1", mentre Sberbank balza del 19%.

La capitalizzazione del mercato russo e' molto limitata rispetto a quella delle principali Borse europee e asiatiche. Gli investitori esteri non possono vendere azioni sul mercato e in generale sono state vietate le vendite allo scoperto. Il mercato russo e' stato riavviato lunedi' solamente per la negoziazione dei titoli di Stato federali, quella di oggi e' quindi la prima vera riapertura seppur parziale, che arriva il giorno dopo l'annuncio di Putin di voler accettare i pagamenti per il gas solo in valuta locale. Il rublo e' in netto recupero a 97,12 sul dollaro e a 106 contro euro.

Borsa, Piazza Affari positiva: bene i titoli energetici e utility

Le borse europee aprono positive dopo i ribassi segnati ieri sulla richiesta della Russia di pagare il gas in rubli. Intanto gli investitori attendono il Consiglio europeo di oggi, a cui parteciperà anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. A Piazza Affari il Ftse Mib sale dello 0,50% a 24.425 punti, Londra dello 0,11%, Francoforte dello 0,20% e Parigi dello 0,26%. Chiusura in moderato rialzo per la piazza di Tokyo, con il Nikkei 225 in rialzo dello 0,26%. Fra le materie prime il prezzo del petrolio è in moderato rialzo, con il Wti a 115,2 dollari al barile e il Brent a 122,5 dollari. Sull'indice principale della piazza milanese Enel sale dell'1,72% e scambiano in rialzo anche le utility Italgas, Hera e Snam. Rialzi sopra il punto percentuale per Poste Italiane, Banca Mediolanum e Moncler. Maglia nera del listino è Saipem, in calo dell'1,42%. Male anche Atlantia, in flessione dell'1,10%. In negativo viaggiano Tim, Diasorin, Stellantis e Inwit.

