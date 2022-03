Guerra Ucraina, rischi economici enormi. Edison: "Gas problema drammatico"

Guerra Ucraina, conseguenze economiche gravi anche per l'Italia

ùI rischi sono enormi. Anche e soprattutto per l'Italia, dove la produzione industriale continua a perdere terreno. A febbraio, secondo l'indagine rapida del Centro Studi Confindustria citata da Il Messaggero, la contrazione è stata dello 0,3 per cento, dopo il calo dello 0,8 per cento già certificato a gennaio. "Si tratta di un dato che non tiene conto se non in minima parte dell'effetto della guerra scatenata da Vladimir Putin contro l'Ucraina".

L'impatto, spiega sempre il Messaggero, "si fa sentire in due forme: da una parte con l'ulteriore aumento della pressione sui prezzi energetici, che potrebbero restare su livelli eccezionalmente alti per molto più tempo del previsto; dall'altra con l'effetto specifico delle sanzioni e in generale di questa fase di crisi sui settori più esposti: dalla moda al turismo".

Altri dati preoccupanti: "A febbraio l'indice delle intenzioni di acquisto delle imprese, riferito alla manifattura, si è confermato su un valore invariato rispetto a quello di gennaio (58,3 punti), che era il più basso da febbraio 2021. E la fiducia delle imprese manifatturiere si è ridotta scendendo da 114,9 a 113,7. Una dinamica che secondo il Csc "riflette la difficoltà delle imprese industriali nel fronteggiare il rincaro dell'energia".

Sul tema delle conseguenze economiche della guerra parla anche Nicola Monti, amministratore delegato di Edison, in un'intervista a La Stampa. "Dopo la pandemia ci attendevamo una fase di maggiore tranquillità, con nuovi investimenti e crescita". Invece, "ci è toccato un bagno di realtà che ci ha proiettato in uno scenario crudo e complesso: frena l’economia, calano i consumi, tutto ha impatto sui piani di ripresa".

La fotografia sulla dipendenza energetica è netta e preoccupante: "La dipendenza dell’Europa dalla Russia è forte. Troppo. Abbiamo investito poco come Paese nella diversificazione e questo pone un problema drammatico,in prospettiva, se le forniture dovessero interrompersi. In tal caso, non sarebbero immediatamente sostituibili. Paghiamo una politica di scarsa diversificazione delle fonti e delle rotte del gas. Vale per l’Europa e l’Italia".

