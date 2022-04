Hermès rimane agli eredi fino al 2041: blindato 54% del capitale della holding

Hermès, la casa di moda resta alla famiglia almeno fino al 2041

Hermès resta agli eredi. Almeno per altri 20 anni. La casa di moda parigina resterà in mano alla famiglia almeno fino al 2041. In occasione dell’assemblea annuale degli azionisti, i soci della famiglia hanno votato per bloccare il 54% del capitale di Hermès detenuto dalla holding H51.

La decisione, secondo quanto riportato da Vogue Business, è simbolo di un forte messaggio di sostegno per il CEO di Hermès International Axel Dumas e per il suo comitato esecutivo. E, soprattutto, metterebbe al riparo la maison del lusso da eventuali Opa ostili, come il celebre affaire del 2010 quando Lvmh aumentò la sua quota all’interno del capitale di Hermès e la mossa fece pensare a una possibile Opa ostile (ma il colosso di Arnault fece sapere di non essere intenzionato a prenderne il controllo). Proprio sulla scia di quanto accaduto, nel 2011 venne creata la holding H51.

Sempre secondo Vogue Business, Henri-Louis Bauer, co-presidente esecutivo di Émile Hermès Sas e presidente e membro del consiglio di amministrazione esecutivo ha dichiarato: “L’impegno e l’unità della famiglia di azionisti è un fattore importante per la resilienza della casa in questi momenti difficili”.

