Ue, la guerra manda in stallo la ripresa. Lagarde: Ipotesi tagli sulle stime

Guerra Russia Ucraina, Lagarde: "L'attacco rattrista il mondo, ma in misura predominante l'Europa"

La guerra tra Russia e Ucraina "rattrista particolarmente" non solo a causa della "distruzione e devastazione", ma anche perche' "danneggia il mondo, ora in misura predominante l'Europa ma gli effetti andranno oltre l'Europa". Così la presidente della Bce, Christine Lagarde, parlando durante un dibattito a fianco del presidente della Fed Jay Powell e della direttrice generale del Fmi Kristalina Georgieva. "Rattrista particolarmente il fatto che la ripresa in cui ci stavamo avviando sta andando in stallo, in una certa misura, a causa di ciò che sta accadendo" in Ucraina.

In tal senso, la Bce potrebbe vedersi costretta a tagliare ulteriormente le proprie stime sulla crescita a causa delle conseguenze dell'invasione russa in Ucraina. "I rischi per la crescita", ha spiegato Lagarde, "hanno virato al ribasso, e dunque potrebbero arrivare ulteriori tagli, mentre quelli per l'inflazione si sono orientati al rialzo".

Alla Bce "a giugno avremo dati aggiornati e a quel punto dovremo determinare quando mettere fine al programma di acquisti di titoli App, se all'inizio o più avanti nel terzo trimestre, e questo ci porterà a valutare se sarà necessario, e quando, un rialzo dei tass di interesse", ha sottolineato Lagarde.

"Non ha senso fissarsi su un giorno o una tempistica, aspettiamo finche' non avremo i dati". L'inflazione, anche se molto più diffusa nell'area euro e molto piu' alta dell'obiettivo del 2%, è comunque "inflazione da offerta e va affrontata in maniera graduale": con i nuovi dati macroeconomici nella riunione di giugno "determineremo quando nel terzo trimestre porre fine agli acquisti netti e se e quando servirà un aumento dei tassi".