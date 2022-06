Landini: "In pensione a 62 anni, urge modificare la legge Fornero"

Pensioni, il segretario della Cgil Landini: "Avere un lavoro dignitoso serve a combattere la precarietà folle"

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, in occasione della giornata conclusiva della Festa nazionale di Libertà organizzata da Spi-Cgil torna sul grande tema "pensioni", ribadendo la necessità di rivedere, urgentemente, la legge Fornero, andando verso l'introduzione di una pensione di garanzia, per sostenere chi cerca lavoro.

Sul tema delle pensioni, Landini ha aggiunto che "il primo elemento di fondo per avere pensioni dignitose è avere un lavoro dignitoso per combattere la precarietà folle che si è determinata in Italia. I giovani che oggi vivono nella precarietà rischiano di rimanere nella stessa condizione domani, quando non potranno avere una pensione adeguata".

"Dall'altra parte, ha aggiunto Landini, pensiamo che ci voglia un sistema flessibile, che permetta a chi ha 62 anni ed i contributi versati di andare in pensione". Occorre poi pensare a una differenziazione basata sul tipo di lavoro "perché i lavori non sono tutti uguali e applicare le stesse regole a diversi contesti è sbagliato".

Prima di salire sul palco per il suo intervento, il segretario Cgil ha auspicato una diminuzione della tassazione sulle pensioni: "Anche a causa dell'inflazione e dell'aumento generale dei costi, molti pensionati e dipendenti non arrivano a fine mese. C'è bisogno di un intervento fiscale che riduca le tasse sulle pensioni e sul lavoro dipendente a partire dai redditi più bassi". "Stiamo anche chiedendo, ha concluso, un'estensione della quattordicesima per i pensionati, estendendo la soglia a cui viene erogata".

