MeeSoo: il tiramisù espresso arriva nei punti vendita Carrefour

MEESOO - la startup che ha inventato la prima macchina per realizzare il tiramisù espresso, pronto in 30 secondi – entra in alcuni punti vendita Carrefour in Italia

Nel dettaglio, la macchina per il tiramisù espresso è stata posizionata in alcuni Market Bar Carrefour a Milano, in punti vendita ad alta visibilità come Citylife Largo Domodossola, Viale Bezzi in zona De Angelis e Metrò Brenta in Corso Lodi; e a Varese centro, zona stazione in Piazzale Trento.

“Siamo orgogliosi di poter annoverare tra i nostri Clienti una realtà così rilevante come Carrefour.” - afferma l’inventore e CEO di MEESOO Iuri Merlini - “Si tratta di un tassello importante per la crescita della nostra società e confidiamo di poter continuare a collaborare per espandere la presenza in altri punti vendita, anche dei formati Iper ed Express.”.

Leggi anche: