Monrif, i ricavi del primo trimestre salgono a quota 33,5 mln

Via libera del Cda di Monrif ai conti dei primi tre mesi dell'anno

Il gruppo Monrif archivia il trimestre con un utile netto che registra una perdita consolidata di 4,1 milioni, rispetto al rosso di 2,1 milioni nello stesso periodo del 2021. Lo si legge in una nota del gruppo editoriale di Bologna, che parla di risultati "ancora condizionati dall'andamento negativo del settore alberghiero che però ha già manifestato significativi segnali di ripresa". I ricavi consolidati sono stabili a 33,5 milioni da 33,4 milioni. Nel dettaglio, i ricavi editoriali calano a 17,9 milioni da 20 milioni.

Il gruppo edita, tra le altre cose, i quotidiani il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. I ricavi pubblicitari salgono a 9,9 milioni (+2,7%), mentre i ricavi alberghieri sono pari a 1,9 milioni (da 0,2 milioni). I costi operativi crescono del 13,8% per effetto "dell'incremento delle materie prime e delle energie" e il costo del lavoro è in riduzione del 4,5%.

Il margine operativo lordo consolidato è negativo per 0,6 milioni (da 1,3 milioni) e l'indebitamento finanziario netto consolidato (ante principi Ifrs16) e' di 60,3 milioni rispetto ai 55,2 milioni di fine 2021. Quanto al futuro, "l'evolversi della situazione nei prossimi mesi, scrive la società, con particolare riferimento al mercato pubblicitario, è di non facile previsione per le diverse variabili in essere che hanno condizionato e condizioneranno la redditivita' dei diversi settori ove opera il gruppo Monrif".

