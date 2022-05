Musk paga l'endorsment ai Repubblicani: il capo di Tesla perde 10 miliardi

Elon Musk, il caso che sta sorprendendo gli Usa. Molestia vera o vendetta politica?

Elon Musk è la persona più ricca al mondo, secondo Bloomberg Billionaires Index che stila la classifica giornaliera delle 500 persone più facoltose del pianeta, in base al loro patrimonio netto.

Dopo l'acquisto della piattaforma Twitter si sono sollevate polemiche sulle mire del miliardario che ha parlato di ripristinare la libertà di espressione da tempo minata sul suo social preferito. Polemiche al punto da scomodare il presidente americano Joe Biden. A parlare dopo l’acquisto è stata Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca, che in un briefing con i giornalisti non ha commentato l’acquisizione, ma ha detto queste parole: “Il presidente americano sostiene da tempo che queste piattaforme dovrebbero essere chiamate a rendere conto degli eventuali danni che creano”. Chi vuole intendere intenda.

Secondo Bloomberg Billionaires Index giovedì scorso la ricchezza di Musk era valutata 212 miliardi di dollari, ed è scesa a circa 201 miliardi di dollari in seguito ad un’accusa di molestie sessuali.

Il capo di Tesla ha perso 10 miliardi in un solo giorno dopo che il sito d'informazione Business Insider ha pubblicato un articolo in cui lo accusa di aver molestato sessualmente un’assistente di volo. Dopo che è emersa la notizia, il prezzo delle azioni di Tesla è crollato del 6,4%.

Secondo Business Insider Musk avrebbe pagato 250mila dollari l’assistente per risolvere la controversia. Il caso non sarebbe mai finito in tribunale o in un procedimento arbitrale. Ma si sarebbe concluso con la liquidazione in favore della donna.

L’accordo tra le parti, secondo Business Insider, includeva anche clausole restrittive di non divulgazione e non denigrazione che impedivano alla donna di discutere del pagamento di fine rapporto o di divulgare informazioni di qualsiasi tipo su Musk e le sue attività, comprese SpaceX, azienda aerospaziale costruita da Musk, e su Tesla.

La rivelazione sarebbe arrivata al sito di informazione da una amica della donna, una fonte anonima, con la quale l’assistente di volo si sarebbe confidata. Per Business Insider l’amica della donna, la loro fonte, è attendibile e si sono dichiarati pronti a difendere la storia in ogni sede.

"Ho sentito assolutamente la responsabilità di farmi avanti, specialmente ora", avrebbe detto la donna. "Quando scegli di rimanere in silenzio, sì, diventi parte di quel sistema", ha detto. "Diventi parte di quella macchina che permette a qualcuno come Elon Musk di continuare a fare le cose orribili che ha fatto". Business Insider ha chiesto a Musk e il suo team un commento che non è arrivato.

Le performance delle azioni della società Tesla, l’azienda che produce auto elettriche e di cui Musk, tra i fondatori, è CEO hanno l'impatto più significativo sulla sua ricchezza.

Elon Musk, vendute molte azioni per l'acquisizione di Twitter

Già di recente Musk aveva venduto molte azioni Tesla. Per gli analisti sarebbe avvenuto per coprire interamente la quota necessaria per l’acquisizione di Twitter. Nel momento dell’acquisto Forbes ha sostenuto che Musk possedesse ancora più di 168 milioni di azioni di Tesla. Ma l’acquisto è stato commentato criticamente da molti analisti, come ha raccontato anche Il Sole 24 Ore. “Questo è un momento difficile per gli investitori di Tesla e getta un’ombra sulle future intenzioni di Musk”, ha affermato Dan Ives della società di investimento Wedbush, “l’accordo su Twitter sta diventando un problema per le azioni di Tesla e questa vendita getta benzina sul fuoco”.

"Hanno iniziato a produrre attacchi di ogni tipo”, ha twittato Musk venerdì scorso, “non appena è stata annunciata l'acquisizione di Twitter". "Nei miei 30 anni di carriera, compresa l'intera era MeToo, non c'è mai stato nulla da segnalare, ma, non appena dico che intendo ripristinare la libertà di parola su Twitter e votare repubblicano, all'improvviso c'è …". Musk sembra collegare i tempi e la pubblicazione del caso alle recenti dichiarazioni politiche che ha fatto. Ha twittato all'inizio di questa settimana che gli attacchi politici contro di lui "aumenteranno drammaticamente nei prossimi mesi" e che ha votato democratico in passato, ma ora voterà repubblicano. Il giorno stesso ha twittato che la sua azienda Tesla sta costruendo un "reparto contenzioso hardcore", aggiungendo in un tweet successivo, "ci sarà sangue".

Le notizie sulla presunta molestia di Musk con accorso e le relative ricadute finanziarie sono solo un pezzo dell’evoluzione finanziaria del miliardario. Secondo la stima di Bloomberg, da inizio anno Musk è più povero di oltre 69 miliardi di dollari. Ciò è in parte dovuto al calo di prezzo delle azioni di Tesla finita nel mezzo di una svendita del mercato azionario globale poiché gli investitori erano preoccupati per la salute dell'economia globale.

