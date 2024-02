MUMAC e MUMAC Academy presentano MUMAC Coffee Escape

MUMAC e MUMAC Academy, arriva la MUMAC Coffee Escape: la prima Escape Room all’aroma di caffè

Può un museo d’impresa che raccoglie la più grande collezione di macchine per caffè diventare all’improvviso lo scenario di un appassionante intrigo? Un mandante, un furto da sventare, un oggetto prezioso ed un luogo lontano sono gli ingredienti di MUMAC Coffee Escape, la prima Escape Room all’aroma di caffè ideata da MUMAC e MUMAC Academy. Un’esperienza esclusiva, unica nel settore, che tutti gli appassionati di caffè o di Escape Room potranno vivere (su prenotazione) a partire dalla apertura straordinaria di sabato 16 marzo 2024, all’interno degli ambienti del museo e nelle aule formative dell’headquarter del Gruppo a Binasco (MI). Un modo alternativo per trascorrere una serata divertente e sfidare familiari, amici o colleghi nella risoluzione di enigmi e rompicapi.

Costruita su misura, MUMAC Coffee Escape nasce con l’obiettivo di mettere a disposizione dei partecipanti un’esperienza nuova e originale all’interno del museo. Si arricchisce così la proposta di conoscenza e intrattenimento già articolata sia nel percorso museale di MUMAC che nella proposta Academy di corsi formativi per professionisti e appassionati, rendendo lo spazio anche location per iniziative ludico-aggregative per privati, ma anche tailor made per aziende che vogliano utilizzare l’esperienza come attività di inclusione o teambuilding formativo, con debriefing ad hoc su tematiche trasversali come comunicazione, collaborazione, ascolto, ownership, leadership, problem solving, focalizzazione sugli obiettivi.

“MUMAC Coffee Escape è un’avventura intrigante e al tempo stesso un progetto poliedrico che vuole far vivere l’esperienza del museo in modo originale, proponendo ai visitatori un’esperienza di evasione e divertimento avvincente unita all’opportunità di conoscere la più importante realtà che riguarda la storia di un intero settore del made in Italy. La sfida è quella di lasciare nei partecipanti una traccia di conoscenza su fatti e aneddoti legati alla cultura caffè e, nel caso di utilizzo per teambuilding formativi aziendali, di contribuire a riflessioni su di sé e sulla propria interazione con gli altri, in ottica di miglioramento continuo”, ha commentato Barbara Foglia, MUMAC Director.

MUMAC Coffee Escape è articolata in due diverse proposte, Mystery e Investigation che permettono di vivere l’esperienza su due diversi gradi di complessità e durata: con la proposta Mystery, della durata di un’ora, l’avventura si snoda esclusivamente all’interno delle 7 sale espositive del MUMAC, il più grande museo al mondo che racconta l’evoluzione storica delle macchine per caffè espresso unitamente agli usi e costumi legati al consumo del caffè nel tempo. Scegliendo questa proposta, i partecipanti si addentreranno nell’avventura fino a poter sventare il reato attraverso la raccolta di indizi nascosti tra le macchine del museo.

“Il progetto nasce dall’idea di coinvolgere i partecipanti in una sfida entusiasmante, attraverso un’avventura che si snoda tra la storia della macchina per caffè, la sua trasformazione e degustazione. Le sale espositive del Museo e gli spazi di approfondimento di Academy diventano luogo di indagine in cui scoprire, apprendere, interagire e vivere un’esperienza ludica coinvolgente”, spiega Silvia Vercellati, MUMAC Academy Manager.

La seconda proposta, Investigation, della durata massima totale di due ore, oltre ad integrare la Mystery, prevede l’accesso all’interno delle esclusive aree esperienziali di MUMAC Academy: il Training Centre, luogo dedicato al mondo della caffetteria, e la Sensory Room, dove i sensi vengono stimolati per una miglior conoscenza dell’amata bevanda. Con quest’ultima proposta, sarà possibile vivere un’esperienza completa che porterà i partecipanti a scoprire tutte le incognite dell’avventura.

Oltre ai libretti e ai materiali analogici di gioco che porteranno i partecipanti a poter vivere l’avventura interagendo direttamente con lo spazio, viene messa a loro disposizione anche una Web App appositamente realizzata per fungere da raccolta delle risposte da fornire, giungere insieme alla risoluzione dell’enigma finale e definire una classifica delle migliori performance. Il progetto è stato elaborato con l’ausilio di Play the City, format innovativo per scoprire, vivere, conoscere e interpretare luoghi diversi attraverso il gioco, partendo da una base storica e culturale documentata e approfondita, in una cornice narrativa personalizzata. Creato da Francesco Mazzai, esperto nella ideazione di progetti di gamification e edutainment per il pubblico, Play the City fa parte di Elesta Travelling Passion.

Per vivere la MUMAC Coffee Escape è necessario prenotarsi sul sito dedicato selezionando una delle date attualmente disponibili (vedi calendario allegato) nelle quali sono previsti diversi slot orari in cui poter scegliere di partecipare alla versione standard o premium: ogni team può essere composto al massimo da 7 persone. Ulteriori date arricchiranno il calendario nei prossimi mesi.