Seiko: Davide Franzetti nominato nuovo global marketing manager

Seiko annuncia la nomina di Davide Franzetti come nuovo global marketing manager

Seiko, azienda leader nella promozione e distribuzione di lenti oftalmiche e montature tecnologicamente avanzate, ha annunciato la nomina di Davide Franzetti come global marketing manager. Nel nuovo ruolo, Franzetti avrà il compito di guidare la strategia di branding e comunicazione a livello globale, con l'obiettivo di promuovere la crescita e il rafforzamento del brand. Davide Franzetti ha conseguito la laurea in economia aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e un executive MBA presso la SDA Bocconi. Con una carriera di oltre 20 anni, Franzetti ha maturato una vasta esperienza lavorando in diverse aziende di prestigio. Ha iniziato come junior product manager per Black & Decker e successivamente come export manager per Saint Gobain.

Dal 2015, Franzetti è entrato nel settore delle lenti oftalmiche, ricoprendo il ruolo di italian marketing manager Galileo presso Essilor Luxottica. Nel 2019, ha proseguito la sua carriera in HOYA come brand and trade marketing manager per Hoya e Seiko presso HOYA Italia. La nomina di Davide Franzetti rappresenta una mossa strategica per Seiko, che punta a consolidare la sua posizione nel mercato globale attraverso una gestione efficace del brand e delle sue comunicazioni. Con la sua vasta esperienza e competenza nel settore, Franzetti è ben posizionato per guidare Seiko verso nuovi successi e traguardi.