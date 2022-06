Come avere la pensione anticipata: ecco come richiedere l'ape sociale

Ape sociale - Che cos'è

L’Ape sociale è il trattamento erogato dall’Inps a chi interrompe il lavoro anticipatamente, in attesa di compiere i 67 anni che danno diritto alla pensione di vecchiaia. L'età minima è 63 anni. L'importo mensile è di un massimo di 1.500 euro. L'Ape sociale non è però per tutti: bisogna avere alcuni requisiti.

Ape sociale - Quali requisiti generali servono

Per interrompere anticipatamente il lavoro e percepire l’Ape sociale in attesa della pensione di vecchiaia, occorrono i seguenti requisiti generali:

-trovarsi in una particolare situazione 'tutelata' (disoccupazione per licenziamento o per dimissioni con giusta causa, invalidità civile);

-aver versato almeno 30 anni di contributi;

-avere svolto una professione gravosa versando almeno 36 anni di contributi (con qualche eccezione che vedremo sotto);

-maturare una pensione di vecchiaia di importo non inferiore a 1,4 volte quello della pensione minima dell’Inps (circa 734 euro al mese).

Ape sociale - Come possono averla i disoccupati

Ha diritto all’Ape sociale chi ha almeno 30 anni di contributi e non lavora per queste cause:

-licenziamento;

-dimissioni per giusta causa;

-risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per licenziamento economico.

Sono gli stessi requisiti richiesti per percepire la Naspi o la Dis-Coll, ma per avere l'Ape occorre che sia finito il trattamento di disoccupazione.

Ape sociale - Come possono averla i caregivers

Hanno diritto all’Ape sociale anche i caregivers (ovvero coloro che prestano assistenza) che abbiano i seguenti requisiti:

-aver versato almeno 30 anni di contributi;

-assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap grave;

-assistere da almeno sei mesi parenti di secondo grado conviventi se i genitori o il coniuge della persona con handicap ha compiuto i 70 anni o sono affetti anche loro da patologie invalidanti o siano deceduti o divorziati.

Ape sociale - Come possono averla gli invalidi civili

Si ha diritto all’Ape sociale anche se si ha un'invalidità civile, con riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74%. Bisogna però avere versato almeno 30 anni di contributi previdenziali.

Ape sociale - Il diritto legato alle professioni gravose

Ha diritto all’Ape sociale chi negli ultimi dieci anni ha svolto una delle cosiddette " professioni gravose" per almeno sette al momento della presentazione della domanda, oppure da sei degli ultimi sette anni in via continuativa. Bisogna però aver versato 36 anni di contributi (che scendono a 32 per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta con codice di classificazione Istat 7.1.3.3).

Ape sociale - Come possono ottenerla le lavoratrici madri

Le avoratrici madri possono accedere al trattamento con lo sconto di un anno del requisito contributivo per ogni figlio, fino a un massimo di due anni. Quindi si può fare domanda:

-Se hai un figlio: con 29 anni di contributi oppure con 35 se si svolge una professione gravosa;

-Se hai due o più figli: con 28 anni di contributi, oppure con 34 anni se si svolge una professione gravosa.

Ape sociale: - Come presentare la domanda?

La domanda va presentata all’Inps, che valuterà la presenza dei requisiti richiesti e a quel punto verrà comunicato:

-il riconoscimento del diritto all’Ape e indicare la data della prima decorrenza dell’erogazione (in questo caso, va presentata una seconda domanda per dare il via alla prestazione).

-il rigetto della domanda per mancanza di requisiti.

Leggi anche: