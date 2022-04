Pet Food, fusione tra l'americana Whitebridge Pet Brands e l'italiana Agras

Whitebridge Pet Brands e Agras Pet Foods: ecco Whitebridge Pet Brands

Whitebridge Pet Brands, azienda americana che commercializza il marchio Tiki Pets e leader nella nutrizione naturale per cani e gatti, e Agras Pet Foods, azienda italiana che commercializza il marchio Schesir e riconosciuta realtà nel mercato specializzato europeo, annunciano la formalizzazione della loro fusione. Entrambe le aziende sono di proprietà di NXMH, società di private equity basata in Belgio.

La nuova entità opererà sul mercato con la denominazione commerciale Whitebridge Pet Brands.

Olivier Amice, attualmente CEO di Whitebridge Pet Brands, diventerà CEO/Amministratore Delegato della nuova organizzazione .“Il nostro obiettivo è quello di costruire un’azienda globale riconosciuta come leader nella nutrizione naturale di cani e gatti. Whitebridge e Agras insieme rappresentano un grande passo verso questo obiettivo, con business in più di 50 paesi, 4 stabilimenti produttivi e una dimensione globale. L’aspetto più importate è che Agras e Whitebridge sono aziende che condividono la stessa filosofia nutrizionale, basata su ingredienti naturali e minimi processi produttivi, con un portafoglio di marchi forti e dedicati alla salute e al benessere di cani e gatti” dichiara Olivier.

“Questa fusione, nata all’insegna della nostra filosofia dell’ “insieme è meglio”, ci permetterà di accelerare lo sviluppo con un piano di innovazione più ricco e distribuito in un maggiore numero di mercati. Continueremo pertanto a portare ai nostri clienti soluzioni differenzianti e rilevanti per aiutarli a massimizzare il potenziale dei loro punti vendita” aggiunge Olivier.

Pietro Molteni, attuale Amministratore Delegato di Agras in procinto di lasciare l’azienda, è molto orgoglioso del lavoro fatto sotto la sua guida, dei risultati raggiunti, della crescita del team e del successo dei marchi. “Credo fortemente che i due team, lavorando insieme, daranno all’azienda l’opportunità di diventare una realtà globale unica nel mondo della nutrizione naturale e mi adopererò per agevolare l’integrazione nel migliore dei modi” ha dichiarato Molteni.

In aggiunta a Tiki Pets, Whitebridge Pet Brands produce e commercializza alimenti completi e complementari per cani e gatti, snack, integratori e prodotti di primo soccorso sotto i seguenti marchi: Dogswell, Grizzly, Cloud Star, Buddy Biscuits, Pet Botanics, Crazy Dog and Petite Cuisine. Oltre a Schesir, Agras Petfoods commercializza alimenti per cani e gatti e snack con i marchi Stuzzy e ADOC, distribuiti in Europa.

Whitebridge Pet Brands continuerà ad operare dagli uffici di St. Louis, Missouri e Genova, Italia e non ci saranno variazioni nelle attuali relazioni con i clienti delle due realtà durante l’integrazione e successivamente.

