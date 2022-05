Saipem, nuova commessa in Brasile per il drone sottomarino Flat Fish

Saipem, l'obiettivo è quello di qualificare il drone per eseguire ispezioni senza equipaggio e senza navi

Saipem si è aggiudicata un contratto da Shell e Petrobras, per l’impiego del proprio drone subacqueo FlatFish per due progetti pilota per l’ispezione di due giacimenti in acque ultra-profonde, gestiti rispettivamente dalle due compagnie energetiche e situati al largo delle coste del Brasile.

I due progetti con Shell e Petrobras costituiscono un pilota e fanno parte del programma di ricerca e sviluppo di Anp, l’agenzia nazionale brasiliana per il petrolio, il gas naturale e i biocombustibili. L'obiettivo è quello di qualificare il drone per eseguire ispezioni senza equipaggio e senza navi, supportando le campagne di monitoraggio e manutenzione delle infrastrutture sottomarine.

Saipem, nello specifico, ha implementato il drone FlatFish attraverso la fase di industrializzazione con lo scopo finale di abilitare le operazioni in acque profonde, ad oltre 2.000 metri di profondità, per questo particolare contratto, potenziando le sue caratteristiche basate sull'intelligenza artificiale e le sue capacità di navigazione e monitoraggio.

Le attività saranno guidate da Sonsub, il centro di eccellenza Saipem per le tecnologie subacquee e la robotica, per una durata di circa 12 mesi: una prima fase prevede i test intermedi del drone in acque poco profonde, che verranno effettuati presso la base Saipem di Trieste con il supporto del dipartimento di ingegneria di Sonsub in Brasile; la seconda fase è quella dell’impiego del drone nelle acque brasiliane nel terzo trimestre del 2022.

L’assegnazione di questo contratto conferma l'impegno di Saipem per lo sviluppo tecnologico nell’ambito della robotica sottomarina e nell’automazione avanzata e rappresenta un tassello importante nella ricerca costante di soluzioni a basse emissioni di carbonio competitive ed efficienti, che contraddistingue l’impegno di Saipem nella sostenibilità.

