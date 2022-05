Saipem, Paolo Calcagnini è il nuovo direttore finanziario

Saipem, il vicedirettore generale di Cdp è stato nominato Chief Financial Officer

Paolo Calcagnini è il nuovo direttore finanziario di Saipem. Il vicedirettore generale di Cdp è stato nominato Chief Financial Officer su decisione del consiglio di amministrazione. La conferma è arrivata dopo aver sentito il Comitato Remunerazione e Nomine e con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Lascia così l'incarico Antonio Paccioretti, che opererà "a diretto riporto" del direttore generale Alessandro Puliti come "supporto nell'indirizzo e nella supervisione dei progetti strategici e delle operazioni straordinarie di gruppo".

Paolo Calcagnini, vicedirettore generale e chief business officer di Cdp, era stato chiamato dai soci Eni e Cdp lo scorso 4 febbraio a supporto del Cda di Saipem in qualità di responsabile dell'unità di pianificazione e controllo finanziario del Gruppo. Una decisione presa dopo il rosso superiore al capitale sociale annunciato lo scorso 31 gennaio, che si è poi rivelato essere pari a 2,4 miliardi di euro.

A diretto riporto del direttore generale Alessandro Puliti, ex manager Eni, dotato di "ampie deleghe operative e gestionali", insieme a cui ha iniziato ad operare in azienda lo scorso 7 febbraio, Calcagnini ha finora affiancato il direttore finanziario uscente Antonio Paccioretti per "rafforzare l'attività di pianificazione e controllo finanziario delle commesse e delle altre attivigestionali" di Saipem. Eni e Cdp controllano rispettivamente il 30,54% il 12,55% di Saipem e ne hanno da tempo sindacato pariteticamente il 25% del capitale.

