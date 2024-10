Simest investe 1,5 milioni in Zordan Usa

Acquisita una partecipazione del 30,8% della controllata negli Stati Uniti

La società del Gruppo Cdp, Simest, ha investito 1,5 milioni di euro nell'acquisto di una partecipazione di minoranza (30,8%) della controllata americana dell'azienda vicentina Zordan, attiva nella realizzazione di spazi di luxury retail. L’investimento è stato effettuato attraverso risorse Simest e con l’intervento del Fondo di Venture Capital, "strumento agevolativo gestito in convenzione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale", si legge nella nota ufficiale.

Simest acquista quota di minoranza di Zordan Usa, ora nuovo stabilimento e crescita sul mercato Usa T2

Sostenere la crescita delle imprese italiane all'estero è l'obiettivo di Simest che, grazie alla nuova liquidità immessa in Zordan Usa, permetterà alla realtà italiana di portare avanti il suo piano di investimenti volto ad ampliare la presenza nel mercato statunitense con il potenziamento della capacità produttiva e l’ottenimento di sinergie attraverso la realizzazione di un nuovo stabilimento.

L’operazione consentirà il trasferimento di tutte le attività in una nuova sede (presso Holland – Chicago Drive) in cui viene realizzato il nuovo showroom. Coerentemente con i valori di sostenibilità di Zordan, assistita nell’operazione da Va Tech Finance in qualità di Financial Advisor, lo stabilimento sarà realizzato secondo gli standard Leed, certificazione per le costruzioni eco-compatibili più diffusa al mondo, con obiettivo puntato sul livello 'Gold', fra i più elevati della scala.

Leggi anche: