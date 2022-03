Snam, Alverà e Bedin in uscita. Con Pasini quota rosa per la poltrona di Ceo

Il testimone a capo di Snam potrebbe essere raccolto dall'attuale cfo Alessandra Pasini

Scatta il totonomine per Snam, il cui Cda scade con l'assemblea del prossimo 27 aprile. A 11 giorni dal termine fissato per la presentazione delle liste il prossimo due aprile, secondo indiscrezioni di stampa, sarebbero in uscita il presidente Nicola Bedin, che intende occuparsi a tempo pieno delle propri attività imprenditoriali e l'amministratore delegato Marco Alverà, al termine del secondo mandato, fautore della svolta verde del gruppo verso l'idrogeno e le rinnovabili e di una crescita del 44% dell'utile netto da inizio mandato.

Interpellato di recente da un analista alla presentazione dei conti 2021 è stato lo stesso Alverà a non commentare le indiscrezioni. "Non commento sul mio futuro - ha detto rispondendo a una domanda - comunque continuerò ad occuparmi di energia in un momento così delicato che richiede a tutti il massimo impegno e spirito di servizio in qualunque ambito lavorativo". Sempre secondo i rumors, Alverà potrebbe occuparsi della creazione di una propria impresa sempre nell'industria energetica.

A quanto apprende l'Ansa nulla è ancora stato deciso e la situazione è ancora molto fluida. La scorsa volta fu presentata la lista del socio Cdp reti (31,4%) e una lista di minoranza da parte dei fondi d'investimento. Nel capitale di Snam figurano investitori istituzionali al 48,3%, piccoli investitori privati al 9,3%, Minozzi al 7,5% e Banca d'Italia all'1,4%.

Il gruppo detiene un 2,1% di azioni proprie. Tra i possibili candidati l'ex amministratore delegato di Iren Massimo Bianco, Carlo Tamburi (Ex Enel) e Claudio Granata (Eni). Non manca la candidatura interna che risponde al nome dell'attuale direttore finanziario Alessandra Pasini. Una sorta di cambiamento all'insegna della continuità e nel rispetto delle migliori pratiche sulla parità di genere.

