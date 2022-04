Stellantis, ok a dividendo a 1,04 euro: "no" ad aumento di stipendio a Tavares

Stellantis, ok assemblea a dividendo 1,04 euro per azione. Gli azionisti bocciano la politica di remunerazione di Tavares

Via libera dell'assemblea dei soci di Stellantis alla distribuzione del dividendo sui conti 2021. Il gruppo automobilistico pagherà un dividendo di 1,04 euro per azione, per un importo complessivo di circa 3,3 miliardi di euro mentre gli azionisti di Stellantis hanno votato contro la politica di remunerazione che prevede per l'amministratore delegato Carlos Tavares 19,15 milioni di euro totali nel 2021. I voti contrati sono stati il 52,1%%. Il presidente John Elkann ha spiegato che si tratta di un voto di consultazione ma non vincolante: bisogna tenere conto "dei risultati record raggiunti nel 2021" e che "l'aumento di stipendio di Tavares rispetto a quello che aveva in Psa e' dovuto al fatto che Stellantis e' una azienda diversa e molto piu' grande".

Stellantis, Elkann: 2021 record nonostante condizioni avverse

"Nel 2021 abbiamo registrato, malgrado le condizioni avverse, risultati di esercizio record e siamo diventati il quinto produttore di veicoli elettrici a batteria al mondo", con queste parole il presidente di Stellantis, John Elkann, ha aperto l'assemblea degli azionisti. "Sono numerosi i risultati di rilievo che abbiamo raggiunto in questo primo anno di attività. Abbiamo creato un'azienda totalmente nuova instillando lo spirito Stellantis, uno spirito imprenditoriale che stimola a spingersi sempre oltre i propri limiti. Abbiamo immesso sul mercato più di 10 modelli, dalla vettura sportiva extra lusso alla piccola city car elettrica. E abbiamo elaborato e annunciato il nostro piano strategico a lungo termine Dare Forward 2030".

Stellantis, Elkann: la nostra agilita' ci consentira' di centrare gli obiettivi

"Viviamo un'epoca senza precedenti, caratterizzata da livelli inconsueti di incertezza. Tuttavia, l’agilità di Stellantis ci consentirà di centrare gli obiettivi che abbiamo individuato nel nostro piano strategico a lungo termine: e per coloro che osano ci sono grandi opportunità da cogliere al volo!".

Stellantis, Elkann: siamo quinto produttore elettrici mondo

"Nel 2021 siamo diventati il quinto produttore di veicoli elettrici a batteria al mondo". Lo ha sottolineato il presidente di Stellantis, John Elkann, aprendo l'assemblea degli azionisti. "Nel 2021 abbiamo registrato, malgrado le condizioni avverse, risultati di esercizio record. Abbiamo creato un'azienda totalmente nuova instillando lo spirito Stellantis, uno spirito imprenditoriale che stimola a spingersi sempre oltre i propri limiti. Abbiamo immesso sul mercato piu' di 10 modelli, dalla vettura sportiva extra lusso alla piccola city car elettrica. E abbiamo annunciato il nostro piano strategico a lungo termine Dare Forward 2030".

Stellantis: Tavares, 2021 è stato anno straordinario

"Il 2021 è stato un anno straordinario per Stellantis" anche se è stato "molto impegnativo". Così Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, all'assemblea degli azionisti.

