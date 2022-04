Tenaris, utile trimestrale boom. E a Piazza Affari il titolo corre

Nel trimestre l'Ebitda e' stato di 627 milioni, +220% anno su anno e +30% rispetto ai tre mesi precedenti



Tenaris ha chiuso il primo trimestre con profitti quasi quintuplicati e sopra le stime e ricavi raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, in scia all'aumento dei prezzi Octg (oil country tubular goods) in Nord America e all'aumento delle consegne di line pipe (i tubi da trasporto) in Europa e Sud America. A Piazza Affari il titolo Tenaris vola e cresce del 4% circa.



Nei tre mesi a marzo, il gruppo produttore e fornitore di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas ha riportato profitti netti per 503 milioni di dollari, 0,43 dollari per azione (0,85 dollari per Ads), in rialzo rispetto ai 101 milioni, 0,09 dollari per azione (0,18 dollari per Ads) dello stesso periodo del 2021 (+50% rispetto ai tre mesi precedenti). I ricavi si sono attestati a 2,367 miliardi di dollari, +100% rispettto al primo trimestre 2021 e +15% rispetto ai tre mesi precedenti.



Gli analisti attendevano profitti in rialzo (il consensus per 389 milioni), con ricavi in crescita (consensus 2,33 miliardi). Nel trimestre l'Ebitda e' stato di 627 milioni, +220% anno su anno e +30% rispetto ai tre mesi precedenti, visto che l'aumento dei prezzi ha piu' che compensato i rialzi dei costi dell'energia e delle materie prime. Il margine Ebitda e' stato del 26,5% (da 16,6% nel primo trimestre 2021 e 23,5% nel quarto trimestre), mentre l'utile operativo di 484 milioni (da 52 milioni nel primo trimestre 2021). Tenaris ha deciso di interrompere l'attivita' di attrezzature industriali in Brasile, che ha registrato un Ebitda in perdita di 14 milioni di dollari, compresi gli accantonamenti per l'interruzione dei contratti di lavoro. La societa' ha registrato un onere di 15 milioni di dollari legato alla perdita di valore della quota del 49% nella joint venture con Severstal in Russia.



Tenaris, piu' nel dettaglio, ha fatto sapere che il risultato operativo da prodotti e servizi tubolari ammonta a un guadagno di 471 milioni di dollari, rispetto a un guadagno di 245 milioni nel trimestre precedente e di 38 milioni nello stesso periodo del 2021. Le vendite nette di prodotti e servizi tubolari sono aumentate del 15% rispetto al trimestre precedente e del 104% su base annua a 2,203 miliardi di dollari. I volumi sono aumentati del 3% su base sequenziale e del 45% su base annua, mentre i prezzi medi di vendita sono aumentati del 12% rispetto ai tre mesi precedenti e del 41% su base annua. In Nord America le vendite sono aumentate del 20% su base sequenziale, grazie a prezzi piu' elevati in tutta la regione, cosa che riflette l'aumento dell'attivita' di perforazione e il calo dei livelli delle scorte del mercato con volumi stagionalmente piu' alti di Octg (oil country tubular goods) in Canada.



In Sud America le vendite sono aumentate del 2% su base sequenziale e in Europa i ricavi sono aumentati del 39% grazie alle vendite di line pipe offshore al progetto Sakarya in Turchia e ai prezzi piu' elevati sulle vendite di tubi meccanici ai distributori. In Medio Oriente e Africa le vendite sono diminuite del 13% e rimangono a livelli bassi, in particolare in Kuwait, dove il passaggio a un nuovo contratto e' ancora in sospeso, e con vendite minime di line pipe offshore in Africa e di Octg in Qatar. In Asia Pacifico le vendite sono aumentate del 26% principalmente grazie alle maggiori vendite in Oceania. Nei tre mesi il capitale circolante della societa' e' aumentato di 609 milioni di dollari, con crediti piu' elevati, cosa che riflette un aumento delle vendite e maggiori scorte che sono state influenzate da costi piu' elevati per le materie prime e l'energia. Il free cash flow e' stato negativo per 94 milioni di dollari e a fine trimestre la posizione di cassa netta era di 562 milioni.

Leggi anche:

La conferenza di Fdi, ecco gli ospiti. Così Meloni si candida a Palazzo Chigi

Centrodestra, la 'road map' di Salvini per l'unità. Esclusivo Affaritaliani

Twitter a Musk? Accelera la guerra tra governi e potenze digitali. E Trump...

Tim, via libera allo “sconto” da Dazn: tempi stretti per il sì definitivo

Morta dopo intervento al seno, "l'estetista suturava le ferite con la colla"

Guerra, Farage: "Perché l'Occidente non dialoga più con Putin? Assurdo"

Francia, lancio di pomodori su Macron alla prima uscita dopo la rielezione.VIDEO

Apre a Milano la “Piazza dei Mestieri” sostenuta da Enel Cuore Onlus

Snam, approvato il bilancio 2021: de Virgiliis nominata Presidente

Astrazeneca, aperta nuova sede a Mind. Ospiterà circa 300 persone