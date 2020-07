Tesla,nuovo leader mondiale 4 ruote. Sorpassata Toyota, per 'merito' del Covid

Tesla ha compiuto anche l'ultimo sorpasso. La regina delle auto elettriche ha messo la freccia e sorpassato anche Toyota, diventando leader mondiale delle 4 ruote, complice paradossalmente anche il Coronavirus, che ha fatto crollare del 15% tutte le venite, mentre quelle di Tesla sono in continua crescita. Il pioniere delle auto elettriche, con i suoi 207,2 miliardi di dollari su Wall Street, - si legge sulla Stampa - vale quasi due volte il colosso tedesco Volkswagen e più di Toyota.

Ed Elon Musk, patron della casa automobilistica, festeggia il successo senza eguali simile solo, secondo fonti vicine all’amministratore delegato, a quello che deve aver provato Amazon quando ha superato Wal-Mart nel 2015. La svolta è arrivata nell’ultimo anno quando, a fronte delle avversità, Tesla ha iniziato a fare cassa: se dovesse raggiungere il break even (la parità di bilancio) nel trimestre che si chiude in giugno si tratterebbe, per la prima volta, di quattro trimestri consecutivi in positivo.