Tim, rosso da 204 mln: giù i ricavi. Ma il cash flow supera le aspettative

Tim, perdita cala a 204 mln nel I trimestre: ricavi a quota 3,6 mld di euro

Tim ha chiuso il primo trimestre dell'anno con una perdita di 204 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 228 milioni di rosso segnati nello stesso periodo del 2021, e ricavi in calo del 2,3% a 3,644 miliardi. I ricavi da servizi di gruppo scendono del 2,5% su base annua a 3,4 miliardi, in linea con la guidance, per effetto del mutato contesto nel mercato domestico che l'anno scorso beneficiava del piano voucher per le famiglie e della maggiore richiesta di connettività derivante dalla pandemia. Anche l'Ebitda organico è in linea con la guidance e si attesta a 1,4 miliardi di euro (-13,3%). L'indebitamento finanziario netto è stabile a 17,7 miliardi.

La generazione di cassa supera i 120 milioni a livello di equity free cash flow after lease e batte le attese degli analisti. Per Tim Brasil ricavi da servizi in crescita dell'8,4% ed Ebitda in aumento del 5,1%. Dall'acquisizione di parte delle attività mobili del gruppo Oi risultano ricavi per 1,8 miliardi di reais brasiliani ed Ebitda per 1,1 miliardi nei restanti mesi del 2022.

"Il gruppo Tim", sottolinea una nota, "ha avviato un importante processo di cambiamento, la cui prima fase si è completata solo alla fine del primo trimestre e si è realizzata attraverso la nomina, a fine gennaio, dell'amministratore delegato, Pietro Labriola, attraverso la presentazione delle linee guida di trasformazione del gruppo ai primi di marzo e il completamento del nuovo executive team ad aprile. Il primo trimestre, pertanto, pur essendo caratterizzato da un andamento del business e dei risultati in sostanziale continuità con il trend già evidenziato nell'ultima parte 2021, segna un momento di discontinuità nella gestione del gruppo, con una forte attenzione al rispetto delle guidance”.

“Il prossimo 7 luglio”, continua la nota, “in occasione del Capital Market Day di Tim, sarà presentato al mercato il progetto di riorganizzazione che, superando il modello di integrazione verticale, consentirà di accelerare il percorso verso una generazione sostenibile di flussi di cassa e di far emergere il valore intrinseco degli asset di gruppo. Nel primo trimestre l'azienda ha mantenuto una strategia di posizionamento premium ('value vs. volume'), nonostante il difficile contesto competitivo e l'assenza del piano voucher per i clienti Consumer che aveva avuto un impatto fortemente positivo sulle performance nello stesso periodo dell'anno scorso".

Leggi anche: