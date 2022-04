Chef Rubio contro Maneskin: "Cantate la Palestina". "Per me doppia salsiccia"

Chef Rubio attacca i Måneskin: "Prendete posizione anche sulla Palestina"

Molto più che personaggio televisivo, Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini, ex rugbista, cuoco e conduttore tv, è sempre stato un attivista per i diritti dei palestinesi, tanto da lasciare social come Facebook e Instagram da lui bollati come "pro sionisti" e colpevoli di censura contro i palestinesi.

Dopo la performance a favore dell'Ucraina dei Maneskin al Coachella Festival, Rubio ha twittato una critica netta al gruppo rock. Secondo Rubio, i Maneskin avrebbero potuto cogliere l’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica internazionale anche sugli abusi commessi nei confronti della popolazione palestinese, sotto attacco israeliano da giorni, anche durante il periodo di Ramadam, in una situazione esasperata che Amnesty International ha definito un'apartheid in piena regola.

"In Palestina ci sarebbero pure persone dalle gambe più belle delle tue Damià" ha twittato Rubio postando una foto del frontman dei Maneskin sul palco, "è che je sparano e quindi al massimo ne hanno una visto che di solito per come è ridotta l’altra la devono amputare. Grrr quanto siete ribelli cazzo".

A questo punto Damiano ha deciso di rispondere, con quella che per alcuni è stata una decisione di leggerezza ma per altri un'offesa che esula dal merito della questione e sfiora il classismo: "Doppia salsiccia per me", come a imitare l'ordinazione al ristorante, quando si chiede al cameriere una pizza con doppia salsiccia.

In Palestina ci sarebbero pure persone dalle gambe più belle delle tue Damià, è che je sparano e quindi al massimo ne hanno una visto che di solito per come è ridotta l’altra la devono amputare. Grrr quanto siete ribelli cazzo @thisismaneskin (fa ride che ve seguite da soli) 🇵🇸✌🏼 pic.twitter.com/0KPR3uwP6S — Rubio (@rubio_chef) April 18, 2022

E infatti Chef Rubio non ha attesa per rispondere: "Con doppia salsiccia cosa intendi? Che facciamo pesce pesce? Che devo limitarmi a cucinare perché solo quello pensi che sappia fare? Avresti potuto cogliere l’invito a saperne di più sul dramma dei palestinesi ma hai risposto come fanno i leghisti, i fascisti, i sionisti e il PD".

Lo chef ha infine lanciato una specie di call to action per la band romana: "Sarebbe bello che i Maneskin, vista la visibilità che hanno, scrivessero e cantassero una canzone per Gaza, per la Palestina e invitassero a boicottare sotto tutti i fronti Israele".

Sarebbe bello che @thisismaneskin , vista la visibilità che hanno, scrivessero e cantassero una canzone per #Gaza, per la #Palestina e invitassero a boicottare sotto tutti i fronti #Israele. Nell’attesa @lauraboldrini @EnricoLetta @pdnetwork dovreste condannarlo voi sto schifo🇵🇸 https://t.co/T7yGUxg2ca — Rubio (@rubio_chef) April 19, 2022

Leggi anche: