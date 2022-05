Eurovision 2022, per TikTok boom di visualizzazioni

Eurovision 2022, fra i social è TikTok ad aver coinvolto più utenti

Un picco di visualizzazioni è stato registato dal social network cinese TikTok in occasione di Eurovision 2022, ben 1,2 miliardi per l'hashtag ufficiale #Eurovision2022 (+90% rispetto a inizio gara).

La piattaforma, partner ufficiale del song contest, ha amplificato il successo della 66esima edizione raccontandola attraverso contenuti ad hoc, quali oltre 450 mila video creati dalla community con le canzoni in gara. Tra le più apprezzate: Stefania della Kalush Orchestra con oltre 168 mila video creati, seguita da Brividi di Mahmood & BLANCO con oltre con 161 mila video e Hold Me Closer della svedese Cornelia Jakobs al terzo posto con 22 mila video creati.

A rilanciare l'hashtag, gli stessi artisti e conduttori nel corso delle tre serate live, trasmesse dal profilo TikTok Eurovision in un format unico creato per la piattaforma, che hanno registrato 5,8 milioni di spettatori complessivi, dei quali 3,3 milioni solo per la finale.

Top per crescita del profilo TikTok dei cantanti in gara, la norvegese Subwoolfer, passata da 35mila a 128mila follower (+265%), seguita dalla cantante S10 dei Paesi Bassi, a quota 65mila dai 19mila all’inizio della competizione (+240%), e dalla spagnola Chanel, che ha quasi triplicato i follower arrivando a 137mila (+140%). A chiudere la classifica, gli artisti della Kalush Orchestra che, partiti da 257mila follower, si sono attestati a quota 376mila (+46%).

La community del social ha decretato anche il successo dei pre-show di Mattia Stanga in diretta dal Museo del Cinema (che recentemente ha aperto il suo profilo ufficiale TikTok che ha svolto il compito di traghettare il pubblico attraverso le tre serate, con accessi al backstage e contenuti esclusivi grazie a interviste agli artisti, seguite da oltre 150 mila utenti.

Anche quest'anno, dunque, la manifestazione, che lo scorso anno aveva raggiunto oltre 180 milioni di telespettatori, si conferma il più grande evento di musica dal vivo, organizzato ogni anno dal 1956 da European Broadcasting Union (EBU), che rappresenta i media di servizio pubblico in 56 paesi in Europa, Medio Oriente e Africa.

