Justin Bieber, il cantante bandito da Ferrari: non potrà più comprarne una

Justin Bieber, la blacklist di Ferrari si allunga : tutte le star bandite dal brand

La Ferrari non perdona: il Cavallino Rampante ha un rigoroso codice etico da rispettare e chiunque lo infranga viene inserito nell’ormai celebre blacklist. A quanto pare a Maranello contano più i valori e i principi che la notorietà del cliente, proprio per questo la lista nera pullula di celebrità: l’attore Nicolas Cage, i rapper 50 Cent e Tyga, il pugile Floyd Mayweather e la socialite Kim Kardashian. Tutti membri dello star system che non potranno più acquistare un’auto prodotta a Maranello.

Justin Bieber, new entry nella lista nera di Maranello: la stella candese avrebbe profanato la sua Ferrari

La lista nera di Ferrari vanta una new entry inaspettata: il cantante candese Justin Bieber. I “capi d’accusa” che pendono sulla testa del ventottenne? Il cantautore avrebbe lasciato incustodita la sua Ferrari 458 per settimane vantandosi del fatto sui social. Inoltre, la stella candese avrebbe “profanato” la vettura made in Maranello riverniciandola di un eccentrico blu elettrico e mettendola poi all’asta.

Gli atteggiamenti del cantante avrebbero scatenato il disappunto a Maranello, tanto da costargli l’ingresso nella famosa lista nera. D’ora in poi Bieber dovrà dirottare il suo amore per le auto verso altri brand di lusso, dato che non potrà più acquistare una vettura Ferrari.

