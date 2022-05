Met Gala di New York, Chiara Ferragni: "Felice e orgogliosa con Fedez"

Met Gala, Chiara Ferragni e Fedez debuttano al Metropolitan Museum of Arts

"Se la Chiara del 2015 potesse vedere la Chiara del 2022 piangerebbe di felicità, ed è ciò che il Met Gala significa per me: mano nella mano con mio marito, felice e orgogliosa". Così Chiara Ferragni ha commentato su Instagram il suo arrivo al gala di New York, dove si è presentata assieme al marito, Fedez, operato di recente per un tumore al pancreas. Entrambi in total black, vestiti da Donatella Versace.

Per lei abito da sera lungo, con spacco vertiginoso, guanti da sera di pelle nera sopra il gomito, e sandali neri con tacco altissimo. Lui in smoking nero e revers dorati. È la loro prima uscita insieme ufficiale, dopo che Fedez è stato operato a Milano e ha perso dieci chili. Donatella Versace ha fatto avere a loro, in albergo, un biglietto ciascuno, in cui ha scritto a mano: "Non vedo l'ora di incontrarvi al Met, sarà una serata indimenticabile".

L'influencer e imprenditrice ha dedicato un pensiero alla sua prima presenza avvenuta nel 2015: "Se penso a quell'anno - scrive - penso solo ottimo lavoro Chiara, per aver creato le tue proprie regole ed essere diventata padrona di te stessa, prendendo le tue decisioni e creando la famiglia che hai sempre sognato".

Leggi anche: