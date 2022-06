Usa, intesa bipartisan sulle armi. Biden: "E' un passo importante"

Ma è solo un compromesso



"Un importante passo bella giusta direzione". Il presidente Usa Joe Biden ha cosi' commentato l'intesa di principio raggiunta oggi da un gruppo bipartisan di 20 senatori americani per un maggiore controllo delle armi nel Paese. "Non apporta tutte quelle modifiche che ritengo necessarie, ma e' un importante passo nella giusta direzione": ha detto Biden in una nota. "Ogni giorno che passa ci sono altri bambini che vengono uccisi in questo Paese: prima questo provvedimento arrivera' sulla mia scrivania, prima potro' promulgarlo e prima potremo utilizzare queste nuove misure per salvare vite" ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Dopo l'ultima serie di stragi negli Usa, che ha coinvolto anche una scuola elementare in Texas il 24 maggio, l'intesa arriva dopo un rush di tre settimane e prevede, fra l'altro, un ampliamento dei controlli sugli acquisti di pistole e fucili da parte di cittadini di eta' inferiore ai 21 anni e finanziamenti per la sicurezza delle scuole. L'accordo, pero', non include diverse misure chieste dallo stesso presidente Joe Biden, come il bando alle armi d'assalto e l'aumento, dai 18 ai 21 anni, del limite di eta' per comprare fucili semi-automatici.

Se approvato comunque , l'accordo diventerebbe "la legge piu' significativa in materia di controllo delle armi da fuoco votata dal Congresso da decenni", osserva Biden nella nota. L'intesa-quadro equivale a una dichiarazione di principi, non a un disegno di legge vero e proprio. "I dettagli saranno fondamentali per i repubblicani, in particolare le disposizioni relative alle armi da fuoco", ha affermato un assistente del GOP che ha familiarita' con i colloqui al Washington Post. "Uno o piu' di questi principi potrebbero essere abbandonati se il testo non viene accettato". Il leader della maggioranza al Senato Charles E. Schumer ha detto che intendeva "mettere questo disegno di legge il prima possibile" una volta completata la stesura legislativa, un processo che secondo gli aiuti potrebbe richiedere diversi giorni in piu'. Di fatto Biden non ha raggiunto alcuni dei suoi obiettivi: "Ovviamente - ha detto - non rappresenta - tutto cio' che penso sia necessario, ma riflette importanti passi nella giusta direzione e sarebbe la piu' significativa legislazione sulla sicurezza delle armi approvata dal Congresso negli ultimi decenni" ha detto. La presidente della Camera Nancy Pelosi ha detto venerdi' scorso che la Camera controllata dai democratici si sarebbe mossa per emanare qualsiasi disegno di legge il Senato fosse riuscito ad approvare. "Se salva la vita e puo' fare la differenza, e hanno un sostegno bipartisan per questo, allora lo accogliamo con favore, anche se non sara' tutto cio' che vogliamo", ha detto in una conferenza stampa.

Leggi anche:

Allarme 40 gradi. Il futuro? "C'è da aver paura. Clima imprevedibile"

Elezioni, 978 i comuni alle urne. Ecco i 26 capoluoghi di provincia

Referendum, alle urne sulla Giustizia. I 5 quesiti e i colori delle schede

Mutui e finanziamenti: come le scelte della Bce impattano sulle nostre tasche

"Putiniani, il Corriere ha aggiunto 6 nomi". Confindustria alla "Davos" russa

Elodie, dall'omosessualità al successo: chi è la madrina del Roma Pride

In 50 ballano con Elodie. Maxi concerto con carri e colori al Roma Pride. VIDEO

BAT Italia, completata prima parte del centro "A Better Tomorrow"

Eni-Irena, al via la seconda edizione dei World Energy Transitions Outlook