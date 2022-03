Corea del Nord lancia il "missile mostro". Un segnale da terza guerra mondiale

Corea del Nord, test missilistici. "Proiettile a testata multipla"

La Corea del Nord ha tentato di lanciare un missile intercontinentale a piena gittata. Il test sarebbe fallito, ma è un messaggio molto forte rivolto al mondo. Potrebbe essere il "missile mostro" a testata multipla Hwasong-17 quello testato nella notte italiana. Le forze armate sudcoreane hanno riferito che Pyongyang ha sparato "un proiettile sconosciuto" che è caduto subito dopo il lancio da Sunan, vicino alla capitale, e anche la Difesa giapponese ha riferito di un test missilistico fallito di Pyongyang. Nei giorni scorsi gli Stati Uniti avevano avvertito che il regime nordcoreano si accingeva a lanciare il suo primo missile balistico intercontinentale "con piena gittata" dal 2017.

Il comando militare Usa per l'area dell'Indo-Pacifico ha riferito che si trattava del "lancio di un missile balistico" e ha condannato il test esortando Pyongyang ad astenersi da ulteriori atti destabilizzanti. Per gli Usa missili a testata multipla come l'Hwasong-17 segnano "una grave escalation" nel programma militare nordcoreano. Finora il regime nordcoreano si era attenuto alla moratoria unilaterale sui test di missili a lungo raggio e di armi nucleari avviata nel 2017, durante i colloqui tra Kim Jong-Un e Donald Trump.

