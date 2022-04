Crimini di guerra anche da parte ucraina? VIDEO CHOC, esecuzione di un russo

Crimini di guerra anche da parte ucraina?

È proprio quello che pare evidente in un video diffuso su Telegram e, a differenza di altre immagini russe risultate contraffatte, confermato anche da testate indipendenti internazionali come il New York Times.

Nel video, piuttosto crudo, si vedono dei soldati russi (riconoscibili dalla fascia bianca sul braccio) riversi a terra, dei quali uno (con la testa nascosta dal giubbotto) è ancora agonizzante. A quel punto un ucraino lo finisce con diversi colpi di fucile, mentre vengono inquadrati altri soldati russi riversi al suolo, privi di vita.



GUARDA IL VIDEO (sconsigliato a persone molto sensibili)

Secondo le ricostruzioni, il video sarebbe stato realizzato a Dmytrivka, circa 15 km a sud-ovest di Bucha, alla fine di marzo. Un gruppo di soldati russi stava viaggiando su un BMD-2, mezzo da combattimento dell’esercito di Putin, quando è caduto in un’imboscata organizzata dalla resistenza ucraina.



