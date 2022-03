"Minsk vuole un accesso al Baltico". Rischio conflitto con Polonia e Lituania

Lukashenko: "Occidente vuole affondare Russia e Bielorussia in lunga guerra"



Si contretizza il timore che Vladimir Putin punti non solo all'Ucraina, ma anche alle repubbliche baltiche, soprattutto la Lituania, e perfino alla Polonia (Paesi Nato).

Il presidente russo ha parlato dell'interesse di Minsk ad una presenza sul mar Baltico, durante una telefonata con l'omologo bielorusso Alexander Lukashenko. Lo riferisce la Cnn. "Proprio oggi ho parlato della questione con il presidente della Bielorussia. I nostri amici bielorussi sono interessati ad essere presenti sul Baltico, interessati a sviluppare le loro strutture portuali. Sapete che anche io lo sostengo", ha detto Putin intervenendo in collegamento alla cerimonia per l'inaugurazione di un nuovo traghetto.

Paese strettamente alleato della Russia, da cui è partita parte dell'invasione militare dell'Ucraina, la Bielorussia non ha sbocco sul mare. La Russia controlla l'enclave di Kalininigrad, che fa parte del suo territorio ed è stretta fra Polonia e Lituania sulla costa del Baltico. Ex repubbliche sovietiche, i tre paesi Baltici -Estonia, Lituania e Lettonia- guardano con particolare preoccupazione all'invasione dell'Ucraina.

Ucraina: Lukashenko, Occidente vuole affondare Russia e Bielorussia in lunga guerra - L'Occidente vuole un conflitto protratto in Ucraina per "affondare" la Russia e la Bielorussia in esso. Così il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko citato da Ria Novosti. Lukashenko ha reso noto di aver discusso oggi la situazione in Ucraina e le sanzioni con il presidente russo Vladimir Putin.

Ucraina: Putin a Lukashenko, operazione procede come previsto - Il presidente della Russia Vladimir Putin ha detto al suo principale alleato e leader bielorusso Alexandr Lukashenko che l'"operazione speciale", come si chiama ufficialmente l'invasione dell'Ucraina, procede come previsto e che tutte le missioni saranno completate. Lo riferisce il Cremlino. I due alleati hanno discusso al telefono "l'operazione militare speciale della Russia per proteggere la popolazione civile del Donbas. Lukashenko ha espresso sostegno alle azioni della parte russa", secondo il Cremlino.

Ucraina: Lukashenko, non parteciperemo a operazioni militari - La Bielorussia "non ha preso parte alle operazioni militari (russe in Ucraina, ndr) e non prevede di farlo": lo ha detto il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, firmando un documento sui risultati del referendum costituzionale.

