Draghi a Washington da Biden il 10/5 e Zelensky ringrazia l’Italia

Casa Bianca, Biden incontrerà Mario Draghi il prossimo 10 maggio

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il prossimo 10 maggio, ospiterà alla Casa Bianca, il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi. Ad annunciarlo un comunicato pubblicato dall'addetto stampa della Casa Bianca. La visita riaffermerà "i profondi legami di amicizia e di forte collaborazione tra Stati Uniti e Italia", si legge nella nota. I due leader parleranno delle misure messe in atto a sostegno del popolo ucraino e del lavoro di coordinamento con gli alleati, in modo da "imporre costi economici alla Russia a seguito della sua aggressione ingiustificata". Biden e Draghi, inoltre, parleranno di sicurezza energetica e cambiamento climatico.

Zelensky sente Draghi, grazie Italia per sostegno sanzioni

Nel corso della giornata il premier, inoltre, ha avuto un importante colloquio telefonico con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. "Prosegue il dialogo con il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Ho riferito sui progressi nel respingere l'aggressione russa. Siamo grati per il coinvolgimento dell'Italia nelle indagini sui crimini contro l’umanità commessi dalla Russia. Apprezziamo anche il sostegno per rafforzare le sanzioni contro l'aggressore”, ha scritto su Twitter Zelensky riferendo del colloquio con il premier italiano.

Ringraziamento speciale all'Italia anche “per aver dato rifugio a oltre 100.000 ucraini che sono stati costretti a fuggire dalle loro case a causa dell'aggressione russa”. Nel corso della telefonata – sempre secondo quanto riferisce il leader ucraino - si è discusso anche “del coinvolgimento dell'Italia sui futuri accordi per la sicurezza dell'Ucraina".

Draghi a Zelensky, sostegno a Kiev, soluzione duratura a crisi

Draghi, dal canto suo, ha ribadito il pieno sostegno del governo italiano alle autorità di Kiev e la disponibilità italiana a contribuire alla ricerca di una soluzione duratura della crisi. Lo riferisce Palazzo Chigi.

