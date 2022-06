Francia, Macron fra 270 e 310 seggi. Maggioranza a rischio per il presidente

Alla Nupes di Jean-Luc Melenchon vengono invece attribuiti fra 170 e 220 seggi



Nupes leggermente avanti nelle prime proiezioni del voto delle legislative francesi. La coalizione di Jean-Luc Melenchon si attesta all'interno di una forchetta tra 25% e 26,20% contro quella della coalizione del presidente Emanuel Macron, Ensemble, di 25-25,8%. Come previsto i candidati di Rassemblement National di Marie Le Pen viaggiano all'interno di una forchetta tra 18,5% e 19,8%. Per quanto rigurda invece Les Republicains sono tra l'11,6% e il 14%.

Secondo una prima proiezione dell'istituto Elabe per Bfm Tv, Ensemble!, la coalizione elettorale del presidente Emmanuel Macron, otterra' fra 270 e 310 seggi all'Assemblea Nazionale, dove la maggioranza assoluta e' di 289 seggi. Alla Nupes di Jean-Luc Melenchon vengono invece attribuiti fra 170 e 220 seggi. Secondo la proiezione dell'istituto di sondaggi Ifop-Fiducial, Ensemble! dovrebbe ottenere fra 275 e 310 seggi, mentre secondo Ispos avra' fra 255 e 295 seggi. In ogni caso, Macron rischia fortemente di non avere la maggioranza o di averne una estremamente risicata

Si conferma un'astensione record alle legislative francesi. Secondo le prime proiezioni si attesterebbe tra il 52,1% e il 52,8%. Partecipazione al voto storicamente bassa tra 47 et 47,5%.

Leggi anche:

Allarme 40 gradi. Il futuro? "C'è da aver paura. Clima imprevedibile"

Elezioni, 978 i comuni alle urne. Ecco i 26 capoluoghi di provincia

Referendum, alle urne sulla Giustizia. I 5 quesiti e i colori delle schede

Mutui e finanziamenti: come le scelte della Bce impattano sulle nostre tasche

"Putiniani, il Corriere ha aggiunto 6 nomi". Confindustria alla "Davos" russa

Elodie, dall'omosessualità al successo: chi è la madrina del Roma Pride

In 50 ballano con Elodie. Maxi concerto con carri e colori al Roma Pride. VIDEO

BAT Italia, completata prima parte del centro "A Better Tomorrow"

Eni-Irena, al via la seconda edizione dei World Energy Transitions Outlook