Guerra, "corridoi umanitari inaccettabili". Si può andare solo verso la Russia

Guerra, nuovi bombardamenti su Kiev e Kharkiv. Tregua già finita

La tregua è già finita. La guerra in Ucraina è ripresa con ancora più forza questa mattina dopo qualche ora di cessate il fuoco per permettere agli abitanti di Mariupol di abbandonare la loro città. In realtà l'operazione per favorire corridoi umanitari si è rivelata un fallimento. Un portavoce del presidente ucraino, Volodymr Zelensky, ha definito "completamente immorale" la posizione di Mosca sui corridoi umanitari, le cui rotte portano per lo più in Russia o Bielorussia. Il portavoce, come riferisce la Reuters, ha sottolineato che ai civili deve essere permesso di lasciare le proprie case attraverso il territorio ucraino e ha accusato la Russia di aver deliberatamente ostacolato i precedenti tentativi di evacuazione.

"Questa è una storia completamente immorale. La sofferenza delle persone viene utilizzata per creare l'immagine televisiva desiderata", ha denunciato il portavoce in un messaggio scritto, "questi sono cittadini ucraini, dovrebbero avere il diritto di evacuare nel territorio dell'Ucraina". Nove persone sono state uccise ieri nel bombardamento dell'esercito russo all'aeroporto di Vinnytsia, a circa 200 km Sud-Ovest di Kiev, secondo quanto annunciato dai servizi di soccorso ucraini. Le forze russe hanno ucciso a colpi di arma da fuoco il sindaco di Gostomel, vicino Kiev, Yuriy Prilipko. L'uomo è morto mentre distribuiva cibo e medicine, lo riporta la testata Rbc-Ukraina, rilanciando l'annuncio arrivato via Facebook dal consiglio comunale di questo insediamento urbano da poco più di 15mila abitanti.

