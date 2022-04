Guerra in Ucraina, Mosca: consegna di armi Kiev? Conseguenze per mondo intero

Guerra Russia Ucraina, Mosca contto Londra e Washington: responsabili dell'escalation globale

E' tempo che le autorità statunitensi e britanniche ammettano le loro responsabilità nell'escalation della crisi globale e interrompano le consegne di armi all'Ucraina, che possono avere "conseguenze deplorevoli per il mondo intero". Lo ha dichiarato su Telegram il presidente della commissione per gli affari internazionali della Duma di Stato, Leonid Slutsky.

"E' giunto il momento che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna ammettano la responsabilità della crisi globale divampata a causa della loro politica sconsiderata in Ucraina e smettano di rifornire di "granate" l'intero "Zoo di Kiev". Perché' l'effetto che ne puo' derivare puo' essere molto deplorevole per il mondo intero", ha scritto Slutsky a proposito della promessa di Londra di fornire presto all'Ucraina "i mezzi di cui ha bisogno per la difesa, compresi i veicoli blindati".

Slutsky ha sottolineato che in questo caso non si tratta di difesa, ma del desiderio dei "tutori occidentali del regime di Kiev di continuare a utilizzare" l'Ucraina come trampolino di lancio per affrontare la Russia. "Mosca ha lanciato un avvertimento su un approccio irresponsabile alla sicurezza globale, che potrebbe avere conseguenze imprevedibili. Se il messaggio non dovesse essere recepito, allora, come ha osservato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, qualsiasi carico che contenga armi per l'Ucraina potrebbe diventare un obiettivo legittimo per l'Armata russa", ha aggiunto Slutsky.

