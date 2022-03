Guerra Ucraina, da Mosca attacco a bassa intensità ma Biden cerca lo scontro

Guerra Ucraina, la Russia combatte "a bassa intensità"

A un mese di distanza dall'inizio dalla guerra si iniziano ad analizzare strategie e manovre sul campo. Il Fatto Quotidiano dedica due pagine a ricostruire l'approccio bellico russo, citando direttamente un articolo di Newsweek. "Non c’è stato attacco metodico sulla rete dei trasporti o delle infrastrutture che potesse impedire le difese terrestri e i rifornimenti. Le centrali elettriche colpite riguardano le aree dei combattimenti o le vicinanze d’installazioni militari. Nessuna di esse è stata colpita intenzionalmente", si legge.

Prosegue l'articolo di Newsweek ripreso dal Fatto: "Benché distruttiva come è la guerra ucraina, la Russia sta causando meno danni e uccidendo meno civili di quanto potrebbe fare (dicono gli esperti de ll’intelligence Usa). Il comportamento della Russia nella brutale guerra racconta una storia diversa da quella ampiamente accettata, secondo la quale Putin intende demolire l’Ucraina e infliggere il massimo dei danni civili possibili. Esso rivela l’azione strategicamente equilibrata del leader russo”. Incredibile! “La distruzione è massiccia – riferisce un esperto della Defense Intelligence Agency (Dia) – specie se confrontata con ciò che europei e americani sono abituati a vedere, ma –dice lo stesso analista – i danni associati a un combattimento terrestre che impegna pari opponenti non deve rendere ciechi su ciò che sta realmente accadendo”.

Guerra Ucraina, Biden ignora il Pentagono. Il nazionalista Duda diventa un "fratello"

E ancora, secondo l'analista della Dia citato da Newsweek “qualunque sia la ragione, è chiaro che i russi hanno evitato di bombardare l’a re a metropolitana di Kiev. Può essere che essi non abbiano le capacità occidentali di conseguire la superiorità aerea e nemmeno la capacità di acquisizione dinamica degli obiettivi aerei, ma questa non è una guerra per la superiorità aerea è una guerra terrestre. L’aeronautica è subordinata alle operazioni terrestri per le quali qualsiasi obiettivo strutturale distrutto (ponti, comunicazioni, aeroporti) diventa inutilizzabile anche da parte delle proprie forze”.

Prosegue il Fatto aggiungendo un altro elemento: "Un’altra fonte (che ovviamente sarà definita “complottista e filo putiniana”: Joe Lauria del Consortium News 25. 3) le commenta osservando che si tratta di una vera e propria “bomba di verità”(anzi due) lanciata dal Pentagono per mettere in evidenza come il presidente Biden sia intrappolato tra il Dipartimento di Stato da una parte che vorrebbe evitare il confronto militare diretto tra Usa e Russia e dall ’altra il Congresso e i grandi media che, sostenendo la narrazione del presidente ucraino, vorrebbero uno scontro diretto tra Nato e Russia".

Nel frattempo, il progressista Biden in Polonia è diventato amico del nazionalista Duda. Nonostante ci siano vari problemi sui diritti nel paese. "La Commissione europea aveva già messo sotto accusa il governo ultra conservatore guidato dal partito «Diritto e Giustizia» per avertrasformato la Corte Costituzionale in una succursale del potere esecutivo. Senza contare la pretesa di subordinare la legislazione europea a quella nazionale, gli attacchi alla libertà di manifestareoai diritti Lgbt. Tutto dimenticato? Ieri Duda ha ricevuto con grande calore il presidente americano, che ha ricambiato chiamandolo «un fratello»", riporta il Corriere della Sera. E a Bruxelles l’attenzione si è spostata chiaramente sul grande sforzo messo in campo dai polacchi per accogliere i profughi.

