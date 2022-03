Guerra Ucraina, fase 2. Piani Usa: caccia e Zelensky in esilio in Polonia

Guerra Ucraina, dagli Usa armi non solo all'Ucraina ma anche in Polonia

Oltre agli aiuti diretti all'Ucraina, gli Stati Uniti stanno trattando con la Polonia, consultandosi con gli alleati, per fornire all'Ucraina caccia polacchi come parte di un accordo in cui il Pentagono darebbe in cambio a Varsavia F-16. E' quanto riporta il Financial Times, citando un portavoce della Casa Bianca, che ha ammesso come ci siano "diverse questioni pratiche impegnative, tra cui come trasferire gli aerei dalla Polonia all'Ucraina". Si tratta di quella che Repubblica definisce fase due della guerra in Ucraina.

"Stiamo anche lavorando sulle capacità che potremmo fornire per sostenere la Polonia se decidesse di trasferire aerei in Ucraina", ha detto il portavoce. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sollecito i membri del Congresso americano a fornire alla Polonia e ad altri alleati dell'Europa orientale caccia F-16, in modo da consentire poi a questi paesi di inviare in Ucraina i loro caccia di fabbricazione russa.

Gli Stati Uniti e i paesi alleati stanno inoltre pianificando come aiutare a insediare e a sostenere un governo ucraino in esilio, che potrebbe guidare le operazioni di guerriglia qualora la Russia dovesse prendere il controllo del Paese. E' quanto hanno riferito al Washington Post funzionari americani ed europei, secondo cui le armi fornite finora all'esercito ucraino, e che continuano ad arrivare nel paese, sarebbero cruciali per un movimento di ribelli. La possibile conquista di Kiev da parte della Russia è al centro dei piani in via di definizione presso il Dipartimento di Stato, il Pentagono e altre agenzie americane, qualora il governo del presidente Volodymyr Zelensky si trovasse costretto ad abbandonare la capitale o lo stesso paese.

