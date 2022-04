Guerra Ucraina, i russi furono vicini a uccidere Zelensky dopo l'invasione

Ucraina, i russi vicini a uccidere Zelensky nelle prime ore della guerra

Nelle prime ore della guerra in Ucraina le truppe russe arrivarono a pochi minuti di distanza da dove si trovavano il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la sua famiglia e gli spari si sentivano dall'interno del suo ufficio. A raccontarlo sul Time, che a Zelensky dedica la copertina, è il giornalista Simon Shuster, in un articolo dal titolo 'Dentro il mondo di Zelensky' in cui racconta due settimane durante le quali ad aprile gli è stato consentito vivere a Kiev nel compound presidenziale di Bankova Street.

Nell'articolo del Time, citato oggi da praticamente tutti i giornali italiani, si precisa che in Ucraina se il presidente dovesse essere ucciso è previsto che sia il presidente del Parlamento ad assumere il comando, ma che Ruslan Stefanchuk, che ricopre questo incarico, la mattina dell'invasione si è recato direttamente a Bankova Street anziché rifugiarsi a distanza.

"Questo racconto relativo a Zelensky in guerra si basa su interviste condotte con lui e circa una dozzina di suoi collaboratori", scrive il giornalista, ricordando che la maggior parte dei collaboratori di Zelensky "è stata lanciata in questa esperienza senza reale preparazione", visto che "molti di loro, come lo stesso Zelensky, provenivamo dal mondo della recitazione e dello show business e altri erano noti in Ucraina come blogger e giornalisti prima della guerra".

Guerra Ucraina, Zelensky: "Fossa comune con 900 corpi vicino Kiev"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha intanto reso noto che è stata scoperta un'altra fossa comune, con i cadaveri di circa 900 persone, nella regione di Kiev. Lo ha reso noto in un'intervista con i media polacchi, specificando che e' stata trovata in una zona vicino la capitale che il mese scorso era sotto l'occupazione russa. Il presidente ha aggiunto che il governo ritiene che siano quasi mezzo milione gli ucraini deportati illegalmente in Russia dall'inizio dell'invasione. "E nessuno sa quante persone siano state uccise", riferisce Ukrainska Pravda.

