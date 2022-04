Guerra Ucraina, la Russia scrive all'Italia: "Armi? Conseguenze imprevedibili"

"Facciamo appello agli Stati Uniti e ai loro alleati perché mettano fine all'irresponsabile militarizzazione dell'Ucraina, che comporta conseguenze imprevedibili per la sicurezza regionale e internazionale". Lo scrivono i russi in una nota. "Avevamo avvertito la Russia che se avessero invaso l'Ucraina la risposta sarebbe stata senza precedenti. Come dice Biden, le grandi nazioni non bluffano", ha spiegato il portavoce del Dipartimento di Stato Usa.

Dopo averlo scritto agli Stati Uniti, la lettera della Russia è arrivata anche all'Italia. Ma ora, come scrive Repubblica, anche l’Italia ha ricevuto l’avvertimento che la Russia ha mandato agli Usa, minacciando «conseguenze imprevedibili» se continuerà le forniture di armi all’Ucraina. "Il “démarche”, inviato attraverso i canali diplomatici tra mercoledì e giovedì, è stato recapitato a diversi alleati occidentali, tra cui la Repubblica ceca. Roma però la settimana prossima potrebbe essere chiamata ad approvare il nuovo decreto interministeriale, per finanziare il secondo pacchetto di aiuti militari a Kiev".

Prosegue Repubblica: "Gli americani segnalano che non si lasceranno intimidire, ma la tensione sale. «Quello in cui è degenerato il sostegno dell’Occidente per l’Ucraina può essere tranquillamente chiamato Terza Guerra Mondiale. Ciò è assolutamente sicuro». A pronunciare questa raggelante minaccia è stata Olga Skabeyeva, conduttrice televisiva di “Russia 1”, uno dei principali canali statali usati dal Cremlino per la propaganda". I rischi si stanno pericolosamente alzando.

Leggi anche: