Inferno Gaza, razzi su Israele. Egitto: accordo per cessate il fuoco

Inferno a Gaza, l'Egitto cerca di mediare

Non s'arresta la tensione nella Striscia di Gaza dopo una serie di raid compiuti dalle forze armate israeliane che hanno provocato 20 vittime e almeno 42 feriti, compresi 4 donne e 5 minori, secondo quanto riferito dal ministero della sanità palestinese. Israele ha affermato di aver ucciso 3 alti comandanti della Jihad islamica, una fazione armata palestinese, mentre due miliziani sono rimasti uccisi oggi a Rafah, nel sud della Striscia. Secondo fonti giornalistiche si tratta di miliziani delle brigate Abu Ali Mustafa, ala militare del Fronte popolare er la liberazione della Palestina. Secondo la tv di Stato egiziana, un cessate il fuoco immediato è stato raggiunto tra le fazioni palestinesi e Israele. Agli sforzi egiziani si affiancano - secondo i media - quelli del Qatar e dell'Onu. In base a fonti israeliane, citate da Haaretz, Israele sarebbe pronto ad un cessate il fuoco purché questo sia immediato. In serata tuttavia i lanci di razzi stavano proseguendo.