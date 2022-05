Intelligence Usa: la guerra Russia-Ucraina sarà lunga

Guerra Russia-Ucraina continuerà, secondo l'Intelligence Usa

Quanto durerà ancora la guerra? E' la domanda che ci facciamo ogni mattina, sera, quella tra le più googolate, discussa via social, in televisione e tanto altro. A quanto pare una risposta certa non c'è, ma l'Intelligence Usa inteviene e avverte: "Putin si prepara a una lunga guerra".

Il presidente russo, a quanto pare, non ha intezione di fare dietro front, anzi, sta pianificando nuovi attacchi progettando nuove conquiste. In particolare, Avril Haines, direttore dell'Intelligence nazionale Usa, proprio ieri durante un'audizione davanti alla commisione del Senato, ha affermato a proposito di Putin: "Vuole raggiungere obiettivi oltre il Donbass, affronta una discrepanza tra le sue ambizioni e le attuali capacità militari convenzionali della Russia".

Fino ad oggi, però, molti dei piani del russo sono sfumati, vedi la resistenza ucraina foraggiata continuativamente dalle armi fornite, dagli aiuti umanitari arrivati da ogni parte del mondo.

Soprattutto, nella mente di Putin ora potrebbe scattare il piano e mettere in pratica l'utilizzo di "mezzi più drastici" e, qui, il primo pensiero va alle arme nucleari che potrebbero entrare in guerra se Putin si sentisse minacciato.

Il direttore della Defense Intelligence Agency, Scott Berrier, durante la stessa audizione puntializza, che i russi e gli ucraini al momento rimangono "in una situazione di stallo".

